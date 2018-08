Windsurf – Nicolò Renna show! L’azzurro Campopne del Mondo della classe olimpica

Windsurf – Mondiale Techno Plus : Nicolò Renna in testa in Lettonia : Nicolò Renna sempre più in testa al Mondiale Techno Plus in Lettonia. Con un primo di giornata distacca di ulteriori 3 punti (13 in tutto) il greco Kalpogiannakis. Sabato conclusione e assegnazione dei titoli iridati con possibili 3 regate per la categoria di Renna (15 totali), 1 er i più giovani Il penultimo giorno del Mondiale Techno in Lettonia ha visto regatare solo gli atleti della categoria Techno Plus maschile (classe olimpica ...