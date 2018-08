Wind Smart Top 30 | 1000 minuti e 30GB a 10€

Wind Smart Top 40 offre 1000 minuti e 40 GB a 6 - 99 Euro al mese : Wind Smart Top 40 potrebbe essere l'offerta che vi farà passare a Wind: 1000 minuti e 40 GB di traffico dati in 4G a 6,99 Euro al mese, ecco tutti i dettagli. L'articolo Wind Smart Top 40 offre 1000 minuti e 40 GB a 6,99 Euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Wind Smart Special - Online e Top 30 : fino a 30GB e chiamate ill. da 7€ al mese : Wind Smart Special, Online e Top 30 sono offerte dell’operatore arancione a tempo limitato a meno di eventuali proroghe. Tre differenti tariffe mobile per diverso target, Wind Smart Online e Top 30 è destinata ai clienti provenienti da qualunque operatore, Smart Special ai clienti di operatori virtuali. Wind Smart Special 7: chiamate illimitate e 30GB Wind Smart Special 7 è l’offerta che l’operatore propone ai clienti di ...

Wind Smart Top 30 : 1.000 minuti e 30 GB di internet in 4G a 10 euro al mese : Wind Smart Top 30 è la nuova offerta dell'operatore arancione: attivabile online, include 1.000 minuti verso tutti e 30 GB in 4G a 10 euro al mese L'articolo Wind Smart Top 30: 1.000 minuti e 30 GB di internet in 4G a 10 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Wind lancia le offerte di Agosto : Smart - All Inclusive e Noi Tutti in promo : Wind lancia le offerte di Agosto con tanti piani tariffari ed opzioni allettanti con GB e Minuti in quantità Migliori Tariffe Passa a Wind di Agosto Smart All Inclusive ed anche la Noi Tutti, sono i nuovi piani tariffari in offerta di Agosto di Wind che offrono tanti minuti e fino a 30GB di internet al costo irrisorio di […]

Wind offre minuti illimitati e 30 GB in 4G con Wind Smart Special 7 : Wind Smart Special 7 è la nuova offerta di Wind che offre minuti illimitati e 30 GB di dati. Vediamo come attivarla. L’offerta in […] L'articolo Wind offre minuti illimitati e 30 GB in 4G con Wind Smart Special 7 proviene da TuttoAndroid.

Offerte Wind per l’estate 2018 : smartphone incluso e “prezzo vero” : Le Offerte Wind per l'estate 2018 sono state annunciate ufficialmente in giornata. Scopriamo Wind Smart Pack, Wind Family e Wind Fibra Family. L'articolo Offerte Wind per l’estate 2018: smartphone incluso e “prezzo vero” proviene da TuttoAndroid.

WIND - due offerte winback per ex clienti : 'Wind Smart 5 Easy 15' e 'Wind Smart Special 10' : WIND, ecco le offerte per riconquistare gli ex clienti: arrivano 'WIND Smart 5 Easy 15' e 'WIND Smart Special 10' WIND, due offerte winback per ex clienti: 'WIND Smart 5 Easy 15' e 'WIND Smart Special ...

Iliad rivoluziona il mercato delle tariffe per smartphone : ora anche WindTre è low cost : È sbarcata nel 2016 in Italia, ma è solo da pochi mesi che ha iniziato la sua proposta aggressiva low cost. Si chiama Iliad ed è la nuova compagnia telefonica franco-italiana che ha iniziato la corsa alla conquista degli utenti con prezzi che non arrivano a 7 euro mensili. E proprio a causa delle sue offerte di punta, anche WindTre, come anche altri operatori, ha deciso di abbassare le tariffe per smartphone al fine di fermare l'ondata di utenti ...

Winback Wind : Smart 5 Easy 15 e Smart Special 10 a partire da 5€ al mese : Winback Wind, riconquistare clienti è l’obiettivo dell’operatore arancione che ha perso quasi tre milioni di clienti da quando si è fusa con Tre. Per combattere la fuga, l’operatore arancione ripropone due delle sue tariffe più apprezzate per il rapporto contenuti/costo. Winback Wind: Smart 5 Easy 15 Le offerte Winback Wind saranno proposte agli ex clienti tramite contatto telefonico, per cui non sono per tutti. Occorre ...

Wind lancia le tariffe Smart Special da soli 5 euro e 30GB : Wind lancia nuovi piani tariffari che con le Smart Special 5, 6, 7, 8 e 9 offrono da soli 5 euro al mese 30GB di internet e tanti minuti Come Attivare le Wind Smart Special 5, 6, 7, 8 e 9 Smart Special sono le nuove promozioni di Wind che offrono tanti minuti e fino a 30GB di internet al […]