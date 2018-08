wired

: Wibi, la startup del wifi che regala internet gratis ai clienti #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Wibi, la startup del wifi che regala internet gratis ai clienti #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di sabato 11 agosto 2018) di Riccardo De Filippis del master in Comunicazione della scienza della Sissa di Trieste. Anche i più vecchi internauti sono cresciuti con la convinzione che qualsiasi cosa sia susi possa – e si debba – trovareo quasi. Forse l’unica cosa per cui siamo ancora disposti a pagare (anche cifre importanti) è proprio l’accesso astesso. E se anche questo diventasse, per sempre? È questa l’idea di Bruno Reale, crotonese, che a dicembre dello scorso anno ha fondato la. I più scettici si staranno chiedendo: “Dov’è la fregatura?”. Nessun trucco: con l’offerta base,offre la possibilità di averecon velocità 10 megabit, a fronte di un costo di attivazione – una tantum – di 180 euro e della visione di 4 minuti di pubblicità al giorno. Al momento sono attivi solo in provincia di Crotone, ma mirano a essere presenti ...