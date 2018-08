Volley | Rabobank Super Series Volleyball | l' Italia si inchina alla Russia

Volley – Rabobank Super Series : Italia ko - secco 3-0 dalla Russia : Rabobank Super Series Volleyball: la Russia Supera 3-0 le azzurre Nella Rabobank Super Series Volleyball la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta in semifinale 3-0 (25-18, 25-23, 25-22) dalla Russia e domani scenderà in campo alle ore 14.30 nella finale 3°-4° posto contro la perdente di Olanda-Turchia. Come per tutto il corso del torneo anche nella gara di oggi il ct Davide Mazzanti ha alternato le giocatrici a propria ...

Rabobank Super Series Volleyball : le azzurre in semifinale con la Russia : Dopo la vittoria sulla Turchia in semifinale l’Italia incontrerà la Russia Nella semifinale della Rabobank Super Series Volleyball la nazionale italiana femminile affronterà domani, sabato 11 agosto, la Russia (ore 14.30). Le azzurre hanno chiuso al secondo posto il girone dietro all’Olanda, che nell’altra semifinale scenderà in campo contro la Turchia (ore 17). Tutte le gare del week end si disputeranno a ...

Rabobank Super Series Volleyball : riscatto azzurro - 3-1 sulla Turchia : Match vittorioso contro la Turchia per le azzurre nella terza giornata della Rabobank Super Series Volleyball Nella terza giornata della Rabobank Super Series Volleyball pronto riscatto della nazionale italiana, uscita vittoriosa dalla sfida contro la Turchia 3-1 (25-19, 25-19, 29-31, 25-23). Grazie al successo di oggi le ragazze di Davide Mazzanti hanno chiuso la fase a gironi del torneo con due successi e sei punti. In attesa ...

Pallavolo - Rabobank Super Series Volleyball : Italia ko contro l'Olanda : Rabobank Super Series Volleyball: le azzurre cedono all'Olanda 3-0 A Hoogeveen , Olanda, nella seconda giornata della Rabobank Super Series Volleyball la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta ...

Pallavolo – Rabobank Super Series Volleyball : Italia ko contro l’Olanda : Rabobank Super Series Volleyball: le azzurre cedono all’Olanda 3-0 A Hoogeveen (Olanda) nella seconda giornata della Rabobank Super Series Volleyball la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta dalle padrone di casa olandesi 3-0 (25-14, 25-20, 25-13). Rispetto alla vittoria con la Russia, il commissario tecnico Davide Mazzanti ha cambiato tutta la formazione di partenza, confermando quanto annunciato alla vigilia, ovvero il fatto di ...

Rabobank Super Series Volleyball : bene le azzurre - battuta 3-1 la Russia : Le azzurre Superano la Russia alle Rabobank Super Series Volleyball A Hoogeveen (Olanda) esordio vincente delle azzurre nella Rabobank Super Series Volleyball, 3-1 (25-17, 17-25, 25-22, 25-20) ai danni della Russia. Le azzurre, al primo test dopo il lungo periodo di allenamento, hanno fatto vedere buone cose e sono riuscite a Superare un avversario di livello come le russe. Dopo un brillante primo set, nel secondo le ragazze di Mazzanti ...

Volley femminile - l’Italia batte la Russia in amichevole : Egonu scatenata alle Rabobank Series - bene le azzurre : Ottimo esordio per l’Italia alle Rabobank Super Series, torneo amichevole in avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 3-1 (25-17; 17-25; 25-22; 25-20) sul campo di Hoogeveen (Paesi Bassi): le azzurre hanno disputato un’ottima partita dopo un lungo periodo di allenamento e hanno sconfitto le avversarie al termine di un incontro ...

Volley : l'Italia Femminile in Olanda per la Rabobank Super Series : ROMA -Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale seniores Femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d'...