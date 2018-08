Volley | Italia sconfitta dalla Russia in amichevole Turnover massiccio | età media 21

Volley : Rabobank Super Series Volleyball - l'Italia si inchina alla Russia : EINDHOVEN, OLANDA,- Nella Rabobank Super Series Volleyball la nazionale italiana femminile è stata sconfitta in semifinale 3-0, 25-18, 25-23, 25-22, dalla Russia e domani scenderà in campo alle ore 14.

Volley – Rabobank Super Series : Italia ko - secco 3-0 dalla Russia : Rabobank Super Series Volleyball: la Russia Supera 3-0 le azzurre Nella Rabobank Super Series Volleyball la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta in semifinale 3-0 (25-18, 25-23, 25-22) dalla Russia e domani scenderà in campo alle ore 14.30 nella finale 3°-4° posto contro la perdente di Olanda-Turchia. Come per tutto il corso del torneo anche nella gara di oggi il ct Davide Mazzanti ha alternato le giocatrici a propria ...

Beach Volley World Tour Mosca : delusione per le coppie azzurre - gli italiani eliminati : Solo due quinti posti per le coppie azzurre al Beach Volley World Tour Mosca Si è conclusa ai quarti di finale la corsa delle due coppie azzurre nel 4 stelle in corso di svolgimento a Mosca collezionando così due quinti posti. Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth questa mattina si sono arrese alle brasiliane Agatha/Duda con il punteggio di 2-0 (24-22, 21-17). Per le due ragazze dell’Aeronautica Militare si tratta ...

Beach Volley - World Tour 2018 Mosca. Grande Italia! Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth nei quarti : Doppia presenza italiana nel prestigioso 4 Stelle di Mosca, ultima tappa di alto livello del World Tour 2018 prima delle finali di Amburgo. Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth centrano un Grande risultato, l’ingresso nei quarti di finale e domani proveranno ad entrare nella top four del torneo russo. Nono posto fionale di tutto rispetto, invece, per la terza coppia italiana al via, Rossi/Caminati. Luypo/Nicolai, negli ottavi di finale, si ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Mosca. Che bella Italia! Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth agli ottavi - avanti anche Rossi/Caminati : Tris di coppie alla fase ad eliminazione diretta per l’ItalBeach impegnata a Mosca nel torneo 4 Stelle sulla sabbia russa. Lupo/Nicolai hanno compiuto un piccolo capolavoro, riscattando prontamente la prestazione non eccelsa nel Major Series di Vienna qualificandosi per gli ottavi di finale, grazie al successo in un girone di ferro. Gli azzurri hanno prima sconfitto 2-1 (19-21, 21-16, 15-10) in rimonta la coppia russa Hudyakov/Bykanov e ...

Volley femminile - l’Italia batte la Turchia in amichevole : Egonu firma 31 punti verso i Mondiali! : L’Italia ha sconfitto la Turchia di Giovanni Guidetti per 3-1 (25-19; 25-19; 29-31; 25-23) nella terza partita delle Rabobank Super Series, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre conquistano così il secondo successo nella competizione dopo quello ottenuto all’esordio contro la Russia a cui era seguito il ko con l’Olanda. Sabato le ragazze del ...

VIDEO Volley - un mese ai Mondiali in Italia! Il promo sulla Rai - gli azzurri verso l’evento : Manca un mese esatto ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. La rassegna iridata di pallavolo rappresenta uno degli eventi sportivi più importanti della stagione e si svolgeranno nel nostro Paese (insieme alla Bulgaria esclusivamente per le prime due fasi), la nostra Nazionale va a caccia di un risultato di lusso insieme ad altre corazzate come Brasile, Francia, Russia, USA, Serbia, Polonia. Da ...

Pallavolo – Rabobank Super Series Volleyball : Italia ko contro l’Olanda : Rabobank Super Series Volleyball: le azzurre cedono all’Olanda 3-0 A Hoogeveen (Olanda) nella seconda giornata della Rabobank Super Series Volleyball la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta dalle padrone di casa olandesi 3-0 (25-14, 25-20, 25-13). Rispetto alla vittoria con la Russia, il commissario tecnico Davide Mazzanti ha cambiato tutta la formazione di partenza, confermando quanto annunciato alla vigilia, ovvero il fatto di ...

Volley : Volley : l'Italia Femminile c'è - battuta la Russia : LA CRONACA DEL MATCH- Come formazione iniziale Mazzanti ha schierato Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. Dal terzo ...

Volley femminile - l’Italia batte la Russia in amichevole : Egonu scatenata alle Rabobank Series - bene le azzurre : Ottimo esordio per l’Italia alle Rabobank Super Series, torneo amichevole in avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 3-1 (25-17; 17-25; 25-22; 25-20) sul campo di Hoogeveen (Paesi Bassi): le azzurre hanno disputato un’ottima partita dopo un lungo periodo di allenamento e hanno sconfitto le avversarie al termine di un incontro ...

Beach Volley : quattro coppie italiane al World Tour di Mosca : Mosca- Tutto è pronto a Mosca per l'inizio del torneo World Tour 4 Stelle che prenderà il via domani. In Russia saranno presenti i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai , testa di serie ...

Volley : domani a Hoogeveen l'Italia sfida la Russia : Hoogeveen , OLANDA, - Dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per l' Italia di Mazzanti è giunto il momento di scendere in campo per ...

Volley - l’Italia prosegue la marcia verso i Mondiali : 17 convocati per un nuovo collegiale - continua il lavoro a Cavalese : prosegue il lavoro dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale, reduce dalle due amichevoli contro l’Olanda (la prima vinta 3-1 con la formazione tipo, la seconda persa al tie-break operando un po’ di turn-over), tornerà a radunarsi mercoledì 8 agosto a Cavalese dove rimarrà fino al 13 luglio in quella che sarà la quarta settimana di lavoro ...