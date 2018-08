Vive nel Pavese il gatto più lungo del mondo : misura 120 centimetri : Si chiama Barivel, misura 1 metro e 20, e il suo nome sarà inserito nella prossima edizione del Guinness World Record. Perchè Barivel è un gatto. Il più lungo del mondo. 'Barivel come spiega il suo proprietario, Edgar Scandurra è di razza Maine Coon, oggi pesa 9 chili, ma ha solo due anni e potrebbe proseguire a crescere fino ai 4'. Potrebbe quindi anche ...

Italia : nel Pavese Vive il gatto Vivente più lungo del mondo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vive nel Pavese il gatto più lungo del mondo : misura 120 centimetri : Barivel, questo il nome del felino entrato nel Guinness dei Primati, è di razza Maine Coon e pesa 9 chili: in piedi è alto come un bambino di 7 anni

Soldini : 'Nel blu la voglia di misurarmi - di nuovi orizzonti - di Vivere la natura fino in fondo' : Sicuramente ci sono i giri del mondo in solitaria , Soldini è arrivato secondo assoluto al Boc Challenge 1995 e primo all'Around Alone 1999, dopo aver salvato Isabelle Autissier, nda, e i record, da ...

Gemelli sposano gemelle : stesso vestito per la cerimonia - andranno a Vivere nella stessa casa : Due uomini identici si stringono a due donne che hanno esattamente lo stesso aspetto: due coppie di Gemelli omozigoti sono convolati a giuste nozze, dopo essersi conosciuti al Twins Day Festival a Twinsburg, in Ohio. La curiosa vicenda è stata riportata dal Daily Mail.Josh e Jeremy Salyers, 34 anni, del Tennessee, hanno incontrato le 31enni Brittany e Briana Deane nell'agosto 2017 ed è stato subito colpo di fulmine, tanto da ...

Lampedusa - nel museo dedicato ai migranti una stanza per riVivere i naufragi : È la nuova iniziativa del Comitato 3 ottobre. Attraverso un percorso segnato dagli oggetti ritrovati in mare, si arriva a una sala con salvagente appesi alle pareti e una finestra sul mare. Spente le luci, vengono proiettate le dure immagini delle traversate per coinvolgere i...

Il Medioevo riVive sabato 4 agosto nel borgo di Avise : I diversi spettacoli verranno ripetuti più volte durante la serata per dare modo a tutti di assistervi. Inoltre nei pressi della piazza del castello, su di un prato i bambini avranno modo, guidati da ...

Il Sud che arranca : quasi un milione di giovani in fuga e chi resta Vive nel disagio : Negli ultimi 16 anni 1,8 milioni di under 34 hanno lasciato il Mezzogiorno in cerca di lavoro, poco più della metà hanno...

Terence Hill tra cinema e fiction : "Don Matteo è un vero cowboy - Vive nel confronto con gli altri" : Non era mai stato a Lampedusa e, anche se ci è arrivato con quattro ore di ritardo causa caos aereo, ha il sorriso sulle labbra, nemmeno un segno di stanchezza, nemmeno l'ombra di una lamentela: 'Mi ...

Tumori : la cannabis triplica la sopravVivenza nel cancro al pancreas : Un componente della cannabis, il cannabidiolo, sarebbe in grado di moltiplicare per 3 la sopravvivenza dopo un cancro al pancreas trattato con chemioterapia. Uno studio internazionale, guidato da Marco Falasca dell’università Queen Mary di Londra, a cui hanno collaborato università italiane e australiane, ha infatti dimostrato l’efficacia di questa sostanza sui topi. Per la ricerca – pubblicata sulla rivista ...

Fano - la Città dei Bambini - ad agosto si trasforma nel Paese dei Balocchi per riVivere la favola di Pinocchio : Fano, terza Città delle Marche per numero di abitanti, dopo aver vestito i panni di quella che fu la Fanum Fortunae con la grande rievocazione storica di luglio, ad agosto è pronta a trasformarsi nel Paese dei Balocchi, l’incantato mondo descritto da Carlo Collodi con protagonista il bambino/burattino Pinocchio. La Città marchigiana, che da oltre 30 anni si fa portavoce delle esigenze dei baby cittadini tanto da avere al proprio interno un ...

Digimon SurVive arriverà in occidente nel 2019 per PS4 - Xbox One - Switch e PC : Bandai Namco Entertainment Europe e WITCHCRAFT annunciano Digimon Survive, un nuovo GDR tattico d'avventura per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, già visto in azione in alcuni video in occasione di un livestream tenutosi a Tokio.Celebrando il 20° anniversario dell'anime di Digimon, Digimon Survive presenta una nuova avventura ambientata in un mondo misterioso con personaggi creati da Uichi Ukumo e una colonna sonora composta dall'acclamato ...

Domenica la torre di Satriano torna a Vivere nel Medioevo : Per una sera, la torre di Satriano, a Tito (Potenza) torna a vivere nel Medioevo: sabato 29 luglio, in occasione

Mistero nelle Marche. 61enne trovato morto in casa in una pozza di sangue : Viveva da solo : Giallo a Corridonia, in provincia di Macerata, dove un uomo è stato trovato morto sul pavimento della cucina della sua abitazione, del sangue gli usciva da una ferita alla testa. La scoperta è stata fatta dalla sorella che non riusciva a mettersi in contatto con lui.Continua a leggere