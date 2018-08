Viminale | espulsi due marocchini radicalizzati | Sostenevano jihadisti

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Altre dueoni per terrorismo. Questa volta a essere rimpatriati sono stati due cittadini, un 26enne e un 32enne, che vivevano in Umbria. I due stranieri, Yassine El Mane e Mouhssine Ouakki, come risulta dall'indagine condotta dai carabinieri di Perugia, sono sostenitori dell'Isis e entrambi si sono precedentemente.I due, uno domicialiato a Umbertide e l'altro a Gubbio, oltre ad aver colivato vari contatti connordafricani e francesi, avrebbero inoltre favorito l'invio nel teatro di guerra siro-iracheno di aspiranti combattenti, sostendoli anche economicamente.Ouakki, secondo il Ro, è risultato "legato da vincoli di parentela ad un soggetto appartenente ad una cellula terroristica, affiliata a IS, smantellata in Marocco nel 2015 dalle locali forze di sicurezza".Il 32enne era, inoltre, già stato tratto in arresto in Marocco, nel 2016, ...