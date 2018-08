Villar Perosa | Juventus A Juventus B L' esordio di CR7 | zona blindata e 5mila tifosi per

Juventus a Villar Perosa : l'esordio di CR7 in esclusiva su Sky : Il match " che si disputerà domenica 12 agosto " andrà in onda in diretta esclusiva a partire dalle ore 17 su Sky Sport Serie A , canale 202 , e anche in pay per view su Sky Sport 251, : la ...

Juventus - niente Villar Perosa per gli affaticati Benatia e De Sciglio : TORINO - niente amichevole a Villar Perosa per Benatia e De Sciglio , che salteranno il tradizionale test in famiglia della Juventus in programma domani. I due difensori bianconeri, come si apprende ...

Valle blindata per la Juventus a Villar Perosa : ecco come muoversi domenica : Si respira l'aria che preannuncia un grande evento per le vie di Villar Perosa dove tutti, juventini e granata, seppur quest'ultimi con un certo distacco, attendono il debutto di Cristiano Ronaldo. ...

Amichevoli in tv : la prima di Cristiano Ronaldo con la Juventus a Villar Perosa in diretta su Sky : Cristiano Ronaldo Ha infuocato l’estate, quasi più dei Mondiali di calcio, ed ora il suo debutto in un’amichevole diventa evento meritevole di copertura televisiva. La prima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, nel tradizionale vernissage di Villar Perosa, sarà trasmesso in diretta su Sky. Juventus A vs Juventus B: l’amichevole di Villar Perosa in diretta su SkySport Serie A Domenica 12 agosto il canale 208 di ...

Juventus - 600 uomini per vigilare su CR7 a Villar Perosa : ... il sindaco di Villar Perosa , per seguire gli ultimi lavori affinché tutto sia pronto domenica, quando il paese sarà al centro del mondo bianconero, e non solo, con la prima uscita pubblica di ...

A Villar Perosa il 12 agosto il debutto di CR7 : bruciati i cinquemila biglietti - e paese blindato : I tifosi l'hanno sempre amata, ma quest'anno ha un sapore ancora più speciale. La tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa, in programma il 12 agosto, non sarà un semplice test precampionat

Ronaldo-mania : Juve A-Juve B si giocherà a Villar Perosa : Il tradizionale appuntamento pre-campionato tra Juve A e Juve B si svolgerà come sempre a Villar Perosa. Dopo aver valutato l’ipotesi di spostare l’amichevole di inizio stagione, quest’anno in programma il 12 agosto, all’Allianz Stadium, il club bianconero ha scelto la storia. La partita d’esordio in bianconero di Cristiano Ronaldo, evento atteso da tutto il popolo bianconero, si svolgerà come da programma ...