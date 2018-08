Vieri | ' Per me Modric non arriva Ma in casa Inter'

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri - vacanza a Polignano a Mare/ Foto : tenerezze per la coppia in attesa del bebè : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri stanno per diventare genitori. Intanto, i due, si godono le vacanze estive in Puglia, nella bellissima Polignano a Mare(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:14:00 GMT)

Vieri a 360° : «Cr7? Come vincere al superenalotto. Inter? Ha fatto un ottimo mercato» : Lunga intervista da parte di Cristian Vieri alla Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha fatto il punto sulla serie A e sul mercato

Vieri : 'Serie A di nuovo al top - la Juve con Ronaldo ha vinto al Superenalotto. Higuain? Colpo enorme' : La verità è che in giro per il mondo secondo me sono appena tre le squadre che possono vantare una rosa migliore o uguale a quella della Juve: Real, Barcellona e Bayern Monaco . La Champions si può ...

Un weekend da bomber : Vieri in campo per la ricerca contro i tumori infantili : Un gol per la ricerca scientifica contro i tumori infantili del cervello. A segnarlo Bobo Vieri, che ha messo in palio un weekend in sua compagnia a Milano Marittima. Un fine settimana da bomber veri ...

Elisabetta Canalis : “Quando ho chiamato Bobo (Vieri) per congratularmi che diventa papà mi è venuto da piangere” : Nei primi anni 2000 l’amore tra Elisabetta Canalis e Bobo Vieri campeggiava su tutti i giornali di gossip e spopolava sul piccolo schermo. La velina per eccellenza di Striscia la notizia e il calciatore famoso che ai tempi militava nell’Inter, una relazione proseguita per quattro lunghi anni. Oggi le loro vite procedono su binari differenti, la showgirl il prossimo 12 settembre spegnerà quaranta candeline in compagnia del marito Brian Perri ...

Vieri-Caracciolo - in crisi per il matrimonio mancato? Costanza svela la verità sulla voce di gossip : Costanza Caracciolo svela la verità sul mancato matrimonio tra lei ed il compagno Bobo Vieri, crisi o no tra l’ex Velina ed l’ex calciatore? Costanza Caracciolo e Christian Vieri in crisi? Sul giornale di gossip il mancato matrimonio tra l’ex Velina e l’ex calciatore ha fatto divulgare la voce secondo cui tra i due (nonostante la gravidanza della bionda soubrette) ci sia ‘maretta’. La bellissima Costanza ...

Costanza Caracciolo incinta - presa in giro a papà Vieri : «Per solidarietà si è fatto crescere la pancia...» Foto : Chi ha la pancia più grossa? Costanza Caracciolo scherza su Instagram con un Bobo Vieri non proprio in forma campionato. La bella ex Velina è in dolce attesa e ormai il pancione si fa...

Vieri : 'Ronaldo alla Juve? Nessuna speranza per le rivali in Italia' : Lui e Messi sono i più forti del mondo. Sarebbe una spinta per la Serie A, tutti tornerebbero a seguire il calcio nostrano come una volta. Sarebbe un bingo. Ha 33 anni ma non vuol dire nulla. Sta da ...

Elena Santarelli : “Combattiamo con fiducia. Grazie a Bobo Vieri Per la solidarietà” : Per la prima volta Elena Santarelli spiega la malattia contro cui sta combattendo suo figlio Giacomo. In un lungo post in cui ringrazia Bobo Vieri per essere sceso in campo per sostenere la Heal Onlus, la showgirl sottolinea l’importanza della ricerca per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali. “Grazie a @christianVieriofficial Che sposa un lodevole progetto di charity con la Heal Onlus durante la #Bobosummercup. Questa ...

