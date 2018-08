Vieri | ' Juve | con Ronaldo è scudetto Higuain-Bonucci? Ci han guadaganto tutti Inter

Da Ronaldo a Higuain - Vieri esalta la serie A : “la Juve ha vinto al Superenalotto - sul Milan dico che…” : Bobo Vieri ha fatto il punto sulla serie A che comincerà tra dieci giorni, esaltando la Juventus e l’acquisto di Ronaldo Una serie A tutta da gustare, parola di Christian Vieri. L’ex giocatore di Milan e Inter, adesso impegnato sulle spiagge italiane con la sua ‘Bobo Summer Cup’, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del campionato italiano che partirà tra una decina di giorni, facendo il punto sui ...

Juve - Vieri : 'Ronaldo? Non me lo aspettavo - è di un altro pianeta' : Christian Vieri , ex attaccante della Juventus , dice la sua, a Sky Sport , sull'arrivo di Cristiano Ronaldo : 'Non me l'aspettavo, ma nessuno se l'aspettava. Appena hanno capito che c'era l'occasione l'hanno colta al volo. La Juventus aveva già una super squadra e ...

