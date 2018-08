Victoria Beckham | « Con tutti i soldi che abbiamo speso per farli studiare…»

Victoria Beckham/ Assume il figlio Brooklyn ma licenzia 60 dipendenti : conti in rosso ma... : Victoria Beckham continua ad essere presa di mira per via dei suoi conti in rosso soprattutto adesso che arriva il licenziamento per 60 dipendenti e l'assunzione del figlio Brooklyn(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:31:00 GMT)

Victoria Beckham assume il figlio - ma licenza 60 dipendenti : Dopo aver licenziato la bellezza di sessanta dipendenti , Victoria Beckham ha assunto il figlio Brooklyn come fotografo della sua nuova linea di abbigliamento. Insomma, non la migliore delle decisioni ...

David Beckham con la moglie Victoria : l'anniversario anti-crisi : Ex spice girl, è stata capace di fare parlare di sé più per la cronaca rosa, il gossip e la presunta infedeltà del marito che per la musica. 3.121.758 persone la seguono su Facebook e 21,2 mil su ...

Da Victoria Beckham a Kate Moss - gli abiti da sposa più stravaganti delle fashion icon : Per le sue nozze nel 2011 Kate Moss scelse una tunica anni 20 disegnata dall'amico John Galliano che seguì alla lettera le istruzioni e le volontà della sposa top più famosa del mondo. Trasparenze e ...

I 4 segreti dell’effetto «forever young» di Victoria Beckham : Ad ogni apparizione pubblica Victoria Beckham sembra essere riuscita a riportare indietro il tempo e a guadagnare anni. La fashion guru diventata esperta beauty, con una linea di make-up firmata Estée Lauder e in procinto di lanciare una di skincare a suo nome, ha indiscutibilmente età biologica e anagrafica che non coincidono. Proprio come il calciatore più amato del momento, Cristiano Ronaldo, che ha dichiarato che il suo corpo è più giovane ...

“Victoria ne ha 14”. Tutti regalati da David Beckham. Il costo totale? Sedetevi. Innamorato - bello da morire e pure generoso : David e Victoria Beckham, ogni settimana esce un rumor di crisi. Da anni, ormai, la coppia più glamour che ci sia viene travolta dal gossip. Ma che ne dicano i media, a proposito di anni, sono ben 19 che l’ex Spice Girl è sposata con l’ex calciatore, considerato uno degli uomini più sexy del pianeta. Non c’è evento, festa o matrimonio in cui non brillino. Lui in particolar modo. Uno degli ultimi è stato il royal wedding ...

Victoria Beckham ha 14 anelli di fidanzamento : il marito David ha speso 4 - 8 milioni di euro : Victoria Beckham ha tutte le fortune: non solo è sposata da 19 anni con il divino David Beckham, uno degli uomini più berlli del pianeta. Ma da lui ha ricevuto ben 14 super anelli di...

Victoria Beckham : «l’appuntamento perfetto» è con il figlio Brooklyn : Il cavaliere ideale non sempre è il compagno di una vita, anche se si chiama David Beckham. Così all’Argento Ball organizzato dalla Elton John Aids Foundation a Windsor, Victoria si è fatta scortare dal figlio maggiore Brooklyn. «L’appuntamento perfetto», ha scritto orgogliosa Mrs. Beckham su Instagram documentando le fasi della preparazione a casa e facendo (inevitabilmente) il pieno di ...

“Un odorino…”. Victoria Beckham - fan scioccati per la rivelazione molto “intima”. Ma un po’ di igiene no? : Ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, soprattutto nel day-after del Royal wedding tra Meghan e il principe Harry. Parliamo naturalmente di David e Victoria Beckham che, alcuni giorni dopo le nozze, hanno comunicato che avrebbero messo all’asta i vestiti indossati il giorno del matrimonio per una nobile causa: i soldi raccolti verranno devoluti all’associazione We Love Manchester, che si occupa di assistenza ai partenti delle ...

Victoria Beckham svela i suoi segreti di stile : «I jeans? Non li lavo mai» : Sono passati quasi 25 anni da quando la parola inglese ?posh? ha trovato la sua più semplice e risolutiva traduzione in ?Victoria Beckham?. Elegante, sofisticata e...

Victoria Beckham svela i suoi segreti di stile : 'I jeans? Non li lavo mai' : Occhiali scuri come mush have Sotto ad uno scatto su Instagram ha dichiarato 'Quando mi chiedono perché indosso sempre gli occhiali, mi piace rispondere che vivo in un mondo scuro ma felice!'. Sarà ...

Lo strano caso dei 14 anelli di fidanzamento di Victoria Beckham : Nonostante la sua allure ultra seriosa, Victoria Beckham ha ammesso più volte di essere, in realtà, una persona molto sorridente – almeno tra sé e sé. E di motivi per essere la donna più felice del mondo ne ha in abbondanza: una carriera di successo, prima come popstar e poi come stilista, degli splendidi figli e un marito per cui viene invidiata da sempre in ogni angolo del mondo. David Beckham sembra essere un compagno di vita, se non ...

Victoria Beckham : «Provo a essere la migliore moglie possibile» : Smentire una bufala è una completa perdita di tempo. Victoria Beckham, 44 anni, segue da sempre questa scuola di pensiero. Nei quasi 19 anni di matrimonio (l’anniversario è il prossimo 4 luglio) con David, la stilista non ha mai personalmente smentito una delle presunte crisi, che ciclicamente si diffondono sulla tenuta del loro legame. Vuoi ora per i (presunti) tradimenti di lui, o per il complicato carattere di lei, o per la gestione di ...