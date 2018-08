Viaggio in Togo per la vita - Giorno 9 'Grazie mille' : Da questa parte del Mondo non si puoi scegliere di essere NoVax, se quei VAX, salvano vite. A chi può permetterselo, val la pena ripeterlo. Le serate ad Afagnan finiscono sempre con una birra, una ...

Viaggio per la vita in Togo - Giorno 8. Qui la vita si vive : Che paese del cavolo il resto del Mondo, quello giusto. Le eccezioni ci sono è chiaro: questo missione lo è, l'associazione Life and Life, tra i cui fondatori c'è Enzo Facciuto, lo è. Ma le eccezioni ...

Viaggio in Togo per la vita - Giorno 7 - Agnese e il dolore di un popolo : Dall'Italia chiedono se per un'italiana sia difficile stare qui: difficile qui è sopravvivere, non trascorrervi una manciata di giorni per poi tornare nella parte giusta del Mondo. Perciò no, qui non ...

Viaggio in Togo per la vita - Giorno 6. Arriva l'uomo bianco : C'è una scuola privata: la scritta esterna dice 'Per i futuri leader del Mondo'. E ci sono anche tante strutture iniziate a costruire e poi lasciate a metà. Eppure lungo le strade ci sono sempre le ...

Viaggio in Togo per la vita - giorno 5 - Arrivare a fine giornata : L'Africa sembra avere bisogno di tutto, anche se spesso è il tutto del mondo civilizzato a mancare, più che di quello africano. Ma l'Africa è ricchissima di risorse, così tante che se le usasse per ...

Viaggio in Togo per la vita - giorno 4 - La missione : È chiaro che da qui le cose si vedano diversamente ma è chiaro anche che le scelte e i drammi della vita di chi è nato nella parte giusta del Mondo diventano così piccoli al cospetto di tutto questo, ...

Viaggio per la vita in Togo - Giorno 3 - il dono della gratuità : Ma il Sabato pomeriggio non si pensa alla morte: il sabato è tempo di mercato, è tempo di scoprire un mondo nel Mondo, completamente a sé, a partire dal come ci si arriva, ossia a bordo di moto ...

Viaggio in Togo per salvare la vita - Giorno 2 - la lotta per la sopravvivenza : Sono soli in una parte di Mondo parecchio complicata, eppure adottarli è praticamente impossibile. 'Se volete, domani posso portarvi', dice Suor Simona. Sì, assolutamente. Intanto l'ambulatorio è un ...

Viaggio in Togo per salvare la vita - Giorno 1 - l'arrivo : ... proprio nella sala accanto, da cui esce una sbrigativa infermiera che ha tra le braccia un fagottino meraviglioso che si affaccia alla vita senza sapere da che parte del Mondo si sta affacciando.