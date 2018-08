Valerio Scanu in concerto a Colliano domenica 12

Testo Capovolgo il mondo di Valerio Scanu - il nuovo singolo estivo dal 22 giugno : Capovolgo il mondo di Valerio Scanu è disponibile da oggi, venerdì 22 giugno, in rotazione radiofonica e in digital download in tutti gli store. Il brano è un inedito che racconta il mondo attraverso gli occhi dell'artista, che assumono connotati simili a quelli di un bambino, alla ricerca del sogno ad occhi aperti. In Capovolgo il mondo di Valerio Scanu troviamo leggerezza e voglia di stare insieme, attraverso una serie di promesse in un ...