Vaccini | una legge per frenare il caos Sì all' obbligo solo in emergenza

Vaccini - il ministro Grillo : “Una legge per obbligo flessibile” : Una legge per l’obbligo flessibile. La ministra della Salute, Giulia Grillo, ospite della trasmissione ‘Omnibus’ su La7, rispondendo a una domanda sull’intenzione delle regioni di voler impugnare davanti alla Consulta l’emendamento sui Vaccini inserito nel milleproroghe, una volta approvato definitivamente, spiega che è stata depositata ieri “la proposta di legge della maggioranza in cui spingeremo per il ...

Vaccini - onorevole Tartaglione all'attacco : "Per il Sud è una battaglia di civiltà" : ... e generazionale, perché tocca innanzitutto a noi giovani batterci con forza e determinazione contro la cultura della superstizione e dell'oscurantismo e a favore della scienza, del progresso, del ...

Vaccini - la ministra Grillo : «Depositata una proposta di legge per l'obbligo flessibile» : «Abbiamo depositato ieri la proposta di legge della maggioranza in cui spingeremo per il metodo della raccomandazione che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico, nel quale ...

Vaccini - la ministra Grillo : «Depositata una proposta di legge per l’obbligo flessibile» : Lo ha annunciato il ministro, dopo che l’Associazione dei presidi ha fatto sapere che senza certificato non sarà possibile frequentare la scuola

Conte : «Vaccini - no a una circolare sull'obbligo. A mio figlio li ho fatti fare». Tav : valutiamo costi e benefici : Sul gasdotto Tap «siamo vigili a cogliere e valutare le istanze» della comunità locale, «alla fine ci sarà una valutazione e sintesi politica che spetta al presidente del Consiglio coi suoi ministri».

Vaccini - una famiglia : "Nostra figlia a casa dall'asilo per colpa di due bimbi no vax" : Treviso, la denuncia dei genitori di una piccola trapiantata che non poteva essere vaccinata e che è stata a casa per un mese perché in classe c'erano due fratellini non vaccinati che avevano ...

L'ironica campagna pubblicitaria di una società di onoranze funebri - sui Vaccini : Per alcuni sono spot di cattivo gusto. Per altri idee assolutamente geniali. La società di onoranze funebri Taffo, attiva a Roma, nei mesi ha messo a segno alcune campagne pubblicitarie sui social in grado di diventare virali. Alcune ne avevamo raccontate qui. L’ultima, che in realtà riprende una loro vecchia campagna, riguarda i vaccini, con un messaggio dove invita tutti ad evitare di vaccinarsi, perché ...

Pagano - Forza Italia - sui Vaccini : 'Una scelta irresponsabile' : ROMA «Una scelta irresponsabile che baratta la salute dei cittadini Italiani con un pugno di consensi elettorali, nel nome di un'ideologia cieca che prevarica le idee, la scienza e il buon senso». Il senatore Nazario Pagano è intervenuto con una pesante e dettagliata dichiarazione di voto contrario per il gruppo di Forza Italia in Senato sul Decreto Milleproroghe del ...

Vaccini - in Senato Pd contro il rinvio : "Una norma orrenda" - : Continua la discussione a Palazzo Madama sugli emendamenti che fanno slittare l'obbligo vaccinale. Il Pd protesta e lancia una petizione online. Intanto a Rimini il Tribunale ha deciso : il figlio di ...

Vaccini - perché non prendere una posizione chiara - una volta per tutte? : (Foto: Pan American Health Organization/Flickr) Ipotesi a non finire e utilizzo smodato di condizionali: questo è ciò che i giornali negli ultimi giorni sono costretti a inserire nelle pagine di cronaca politica a proposito dell’infinita diatriba sulle vaccinazioni obbligatorie. perché se già da tempo il dibattito è scivolato dal piano scientifico a quello politico, adesso si tratta perlopiù di scontri su questioni burocratiche, mescolate ...

Vaccini - la lettera di una mamma : «Cari Ministri - perché volete far del male ai bambini più deboli?» : «Cari Ministri, in questa Italia dei grandi cambiamenti, chi ci rimette sono ancora i più deboli, o sbaglio? E i bambini con deficit immunitario, che hanno avuto la sfortuna di avere un cancro e si sono sottoposti a cicli di chemio e radioterapia, o che magari hanno una malattia che non permette loro di vaccinarsi o che, forse, sono semplicemente dei non responder?». Antonella Salimbene, di Casalmaiocco, provincia di Lodi, è una mamma ...

Vaccini obbligatori; marini : "non arretreremo"; barberini : "presto una proposta di legge per mantenere in umbria obbligatorietà" : Questo è il nostro unico interesse, siamo e saremo sempre a favore della scienza e della tutela della salute pubblica. I sono sicuri, utili, efficaci. Sono un atto di responsabilità verso i nostri ...

Vaccini a scuola - la ministra Grillo : 'Nessun passo indietro - solo una sospensione per una delle sanzioni' : 'Speravo di non dover intervenire per l'ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di ...

Vaccini a scuola - la ministra Grillo : "Nessun passo indietro - solo una sospensione per una delle sanzioni" : "Speravo di non dover intervenire per l’ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione. Con buona pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale sanitario, che in troppi trascurano". Accusata da più parti ...