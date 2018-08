Vaccini | sì all' obbligo ma «solo se c' è emergenza»

Vaccini - parlano i genitori della bimba trapiantata : “Per poter andare all’asilo i compagni devono essere vaccinati” : “Nostra figlia è stata sottoposta a un trapianto di fegato. Dopo l’intervento abbiamo visto una luce in fondo al tunnel. Ora però deve andare all’asilo: e tutti i suoi compagni devono essere vaccinati. Lo dicono i medici, non noi”. Lo raccontano Roberta Amatelli e Rosario Gentile, i genitori della piccola Viola, oggi di 3 anni, che all’età di otto mesi è stata operata per un problema congenito alle vie biliari: per ...

Burioni contro l'obbligo flessibile sui Vaccini : "È come allacciarsi le cinture dopo un incidente" : Roberto Burioni stronca l'obbligo flessibile sui vaccini. E lo fa con un post su Twitter, dove il virologo ironizza sulla proposta lanciata ieri dal ministro della salute Giulia Grillo: "Imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente stradale".Ministro Grillo, imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente ...

Burioni : «Multinazionali e no-vax "alleati" contro i Vaccini» : Per me la politica e l'ho spiegato quando ho rifiutato è la più alta forma di impegno civile, ma io preferisco farla fuori dal Parlamen- to, rappresentando la voce della scienza, mettendo i miei ...

Dopo i presidi anche i pediatri dicono no all'autocertifcazione sui Vaccini : Il Collegio dei Professori universitari di pediatria ha pubblicato una nota che attacca la circolare Grillo-Bussetti sull'autocertificazione per i vaccini. Il provvedimento “non solo confligge con la vigente normativa sulla certificazione delle vaccinazioni obbligatorie, ma contrasta con il DPR 445/

Vaccini - onorevole Tartaglione all'attacco : "Per il Sud è una battaglia di civiltà" : ... e generazionale, perché tocca innanzitutto a noi giovani batterci con forza e determinazione contro la cultura della superstizione e dell'oscurantismo e a favore della scienza, del progresso, del ...

Serve il certificato della Asl. Sui Vaccini i presidi danno retta alla Lorenzin : Un netto dissenso dell'associazione nazionale presidi (ANP) all'ipotesi di avere classi “differenziali”, composte cioè dai soli bambini vaccinati in cui inserire i bambini immunodepressi, è stato ribadito nel corso di un incontro al ministero della Salute da una delegazione ANP guidata dal presidente Antonello Giannelli. Al centro dell’incontro, il paventato slittamento degli obblighi vaccinali e la ...

Governo - le sfide di settembre : dalle pensioni ai Vaccini : Dal lavoro al Fisco, dai vaccini all'immigrazione, dalle pensioni alle Grandi Opere. A poco più di due mesi dall'insediamento del Governo Conte, abbiamo fatto un primo bilancio, mettendo a confronto ...

Vaccini - arriva il no dei presidi alle classi differenziali per i bimbi immunodepressi : Un netto dissenso dell'associazione nazionale presidi , ANP, all'ipotesi di avere classi 'differenziali', composte cioè dai soli bambini vaccinati in cui inserire i bambini immunodepressi, è stato ...

Vaccini - una famiglia : "Nostra figlia a casa dall'asilo per colpa di due bimbi no vax" : Treviso, la denuncia dei genitori di una piccola trapiantata che non poteva essere vaccinata e che è stata a casa per un mese perché in classe c'erano due fratellini non vaccinati che avevano ...

Vaccini e gravidanza - dal morbillo all’Hpv : il Vademecum del Ministero per la salute delle donne : Proteggere la donna e il nascituro da alcune specifiche malattie attraverso i giusti Vaccini. E’ l’obiettivo della circolare, datata ieri, ed emanata dal Ministero della salute per la promozione della salute femminile in età fertile, in previsione e durante la gravidanza. Nel ribadire l’importanza delle vaccinazioni come strumento di prevenzione da gravi patologie infettive in ogni fase della vita, si danno le indicazioni ...

CAOS Vaccini/ Il DL Milleproroghe arriverà a settembre alla Camera : cosa accadrà prima di allora nelle scuole? : Il CAOS VACCINI sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Vaccini. Azzalin - PD - : 'Il modello veneto è stato fallimentare. Anziché fare pericolosa propaganda - Zaia legga i dati degli Uffici ... : Il governatore poi, come il ministro Fontana, si traveste da immunologo e dice che dieci vaccini per un bambino sono troppi! In realtà la scienza medica ha calcolato che un bimbo sarebbe in grado di ...

On. Ludovico Vico : "Vaccini : il diritto alla salute dei bambini non si rinvia" : E aggiunge: "C'è una spaventosa ironia in un politico come Matteo Salvini, che parla del rischio-malattie dagli immigrati africani e poi fa campagna per una politica cha ammazza i bambini italiani". ...

Sui Vaccini regna il caos Lega piegata alla linea M5s : Molti Paesi al mondo non obbligano ma educano'. E quest'inverno, al grido 'vaccini sì, obbligo no', il leader leghista si scagliava contro le norme Lorenzin e sottolineava 'le utilità ma anche i ...