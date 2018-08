Vaccini | mamma no vax si vanta su Facebook di aver falsificato il certificato della

Vaccini - la mamma no-vax che falsificava i certificati denunciata dalla scuola : La paritaria Maria Bambina di Esine, nel bresciano, ha deciso di sporgere denuncia dopo le segnalazioni arrivate da tutta Italia

Vaccini - la lettera di una mamma : «Cari Ministri - perché volete far del male ai bambini più deboli?» : «Cari Ministri, in questa Italia dei grandi cambiamenti, chi ci rimette sono ancora i più deboli, o sbaglio? E i bambini con deficit immunitario, che hanno avuto la sfortuna di avere un cancro e si sono sottoposti a cicli di chemio e radioterapia, o che magari hanno una malattia che non permette loro di vaccinarsi o che, forse, sono semplicemente dei non responder?». Antonella Salimbene, di Casalmaiocco, provincia di Lodi, è una mamma ...

Vaccini - è scontro sui social Burioni alla ministra Grillo : «Sbranata al primo morto» E la mamma no-vax : «Affoga» : Invettiva online - con l’auspicio di vederlo affogare - da parte di una mamma contraria ai Vaccini nei confronti del virologo riminese, Roberto Burioni

Vaccini - mamma no-vax contro Roberto Burioni : “So dove vai al mare - spero che affoghi”. Lui : “Squadrismo” : “Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi!”, è quanto ha augurato una mamma “No vax” su Facebook, al virologo riminese Roberto Burioni, da sempre a favore delle terapie vaccinali. Un post che ha scatenato molti commenti, alcuni anche pesanti di invito ad “andarlo a salutare”. Tanto che, dopo la segnalazione di alcuni colleghi milanesi del medico, è stata ...

Vaccini - la senatrice M5s alla ministra 'Da mamma a mamma - non dimentichi i bimbi fragili come il mio' : Lei per suo figlio non ha avuto scelta. E il tema dei Vaccini lo sente particolarmente, soprattutto in un momento in cui in discussione c'è l'obbligatorietà delle vaccinazioni che, come ha spiegato la ...

Vaccini - la senatrice M5s alla ministra : "Da mamma a mamma - non dimentichi i bimbi fragili come il mio" : "Auguri per la sua gravidanza, io mio figlio non l'ho potuto vaccinare". Comincia così il post della senatrice grillina che apre un confronto a distanza tra le anime del Movimento pronto a cambiare la legge sull'obbligo

Vaccini - lettera di una mamma a Salvini 'Dieci non sono troppi - l accompagno io a vedere a che cosa servono' : Caro Ministro Salvini, ho atteso qualche giorno prima di scrivere dopo le Sue esternazioni sui Vaccini . L'ho fatto consapevole del suo atteggiamento, che punta ogni giorno a proporre una nuova ...