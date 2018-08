Vaccini | l’esperto | “sono cinture di sicurezza sanitarie | legge Lorenzin pedagogica”

meteoweb.eu

(Di sabato 11 agosto 2018) “Ho 8 nipoti e quando viaggiano in auto con me, allaccio per loro ledi. E i più piccoli li metto dietro, sul seggiolino, per proteggerli da eventuali incidenti. Normale. Nel rispetto della. E’ la stessa logica di protezione che dovrebbe spingere i genitori a vaccinare i bambini contro le malattie infettive. Isonodi, ma sfortunatamente non tutti sono d’accordo“. Cosi’ l’immunologo Alberto Mantovani, professore di Patologia generale all’Humanitas University di Milano, in un’intervista al Corriere della Sera. La“è pedagogica. Ben venga la, se semplice e chiara, perché aiuta le persone a capire. E in alcune Regioni l’introduzione dell’obbligo ha avuto buoni risultati“, dichiara Mantovani, secondo cui nel nostro Paese “c’è ...