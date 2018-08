Vaccini | 133mila firme per la petizione contro l' autocertificazione

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Sono già oltreleraccolte dalla"Si Vax", lanciata da un gruppo di mamme di bambini immunodepressi, a seguito di un trapianto di fegato, per chiedere che vengano riviste le norme in materia di.La capogruppo delle mamme è Roberta Amatelli. Sua figlia, Viola, di tre anni, ha subito un trapianto di fegato quando aveva 8 mesi e per evitare il rigetto deve prendere, come gli altri bambini nelle sue stesse condizioni, dei farmaci che abbassano il livello di difese immunitarie.La paura delle madri è che i propri figli si possano ammalare a scuola, dove basta un'di avvenuta vaccinazione, che però non offre la protezione garantita."I nostri bambini, tutti i bambini, hanno diritto a una protezione che un"non offre, perché non esiste nessuna garanzia dillo, perché non è previsto un termine certo e a scuola si può entrare ...