Utero in affitto | lo spot vietato tra i filmati web per bambini

No ad aborto e Utero in affitto. Ecco la famiglia italiana secondo il ministro Fontana : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Al ministro della famiglia e della disabilità l’arcobaleno proprio non piace. Nell’intervista a 360 gradi che Lorenzo Fontana ha rilasciato al quotidiano La verità emerge chiaro il sì alla famiglia – che va sostenuta con migliori politiche sociali e agevolazioni fiscali – a patto che sia tradizionale. Nessun riconoscimento per i figli di coppie dello stesso sesso concepiti all’estero grazie a tecniche non ...

Fontana : "Divieto Utero in affitto questione di umanità" : "'Il divieto all'utero in affitto è una questione di umanità. Solo i regimi cancellano uomini e donne con un tratto di penna'". Lo scrive su Facebook il ministro per la Famiglia e le disabilità, ...

“NO FIGLI COPPIE GAY” - PARLA MINISTRO FONTANA/ Salvini - “con me mai l’Utero in affitto” : FONTANA: "Stop riconoscimento FIGLI di COPPIE gay". Il MINISTRO per la Famiglia e la Disabilità si è espresso oggi Commissione Affari sociali della Camera anche su adozioni e affidamenti.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Lgbt Israele contro legge Utero affitto : ANSA, - TEL AVIV, 22 LUG - Migliaia di attivisti del movimento Lgbt sono scesi oggi nelle strade in diverse citta' di Israele per protestare contro una legge a loro parere ''omofoba'' approvata giorni ...

Cristiano Ronaldo - solo i famosi possono usare l’Utero in affitto? : Questo post nasce da un sentimento di stupore di fronte al silenzio quasi completo sul fatto che il neo arrivato campione Cristiano Ronaldo abbia utilizzato per ben tre volte la maternità surrogata (probabilmente lo ha fatto nel caso di Cristiano Junior, anche se lui non ha voluto rivelare esattamente come è stato concepito, sicuramente invece per i gemelli Eva e Mateo). Insomma, mentre il suo arrivo in Italia è stato celebrato da tutta la ...

Verona : Fontana - bimbo con due padri? no a Utero in affitto : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Penso che la necessità, per un bambino, di avere una madre e un padre sia un presupposto fondamentale e irrinunciabile. A tal fine bene fa il Comune di Verona a valutare l’opportunità di impugnare la sentenza. Dico inoltre che sarà mia intenzione combattere la pratica dell’utero in affitto in tutte le sedi opportune, ritenendo la cosa – sia per i bambini sia per la donna – ...

Luxuria in corto circuito per l'Utero in affitto di Ronaldo : ... qui addirittura lo si fa a fin di bene, cioè per mettere al mondo un bebè. E poi, se Luxuria non è contro la fecondazione artificiale perché dovrebbe essere contro l'utero in affitto che è una sua ...

Arcilesbica contro Cgil : l'Utero è mio e non lo affitto : Per capire meglio pro e contro di una possibile alleanza strategica tra cattolici e parti ragionevoli del mondo lgbt , su temi circoscritti quali, appunto, la Gpa,, e farlo senza cadere in facili ...

Utero in affitto - la fuga in avanti delle anagrafi : Il mondo pro family italino non è rimasto a guardare inerte davanti a questo ennesimo attacco all'antropologia umana e al diritto dei bambini ad avere un papà e una mamma. Ad organizzare la risposta ...

Utero in affitto - non sto con Salvini ma anch’io dico no alla maternità surrogata : Il sovranista Matteo Salvini, già padano e ora tricolore, ha proclamato a Pontida: “Mi fa schifo solo il pensiero dell’Utero in affitto e di bambini in vendita nel centro commerciale” promettendo di difendere il diritto dei bambini ad avere una madre e un padre, si intenda: tranne quelli che sono sui barconi, che per lui non hanno neppure il diritto alla vita. A differenza di Salvini, io affermo che due donne o due uomini debbano essere ...