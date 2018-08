Uso del contante | nuovo giro di vite | vietato tra privati senza l’ausilio di una

Ciminnisi : Soddisfazione per la giornata delle vittime della mafia e per l'assegnazione di un immobile in comodato d'Uso all'Associazione ... : "Non posso che esprimere Soddisfazione per l'istituzione di una giornata per ricordare le vittime della mafia e della criminalità organizzata, in Sicilia, come da richiesta di una delegazione di ...

Ripulito sito archeologio in via AnfUso. Ragusa in Movimento : Positiva l'azione della Soprintendenza' : ... inviterei la Soprintendenza di Ragusa, oltre a ringraziarla per avere proceduto intanto a rendere più pulita un'area che meritava tutta l'attenzione di questo mondo, a trovare le soluzione per ...

Trenord - annuncio shock contro zingari : capotreno - "mi scUso"/ Ultime notizie - "non sapevo del microfono" : Trenord, annuncio shock contro zingari: capotreno, "mi scuso". Ultime notizie Milano, l'operatrice ora rischia il licenziamento: "non sapevo del microfono"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:59:00 GMT)

La Roma a caccia di SUso : Monchi riceve l'agente del milanista e vola in Spagna per N'Zonzi : Non ha perso tempo. Sbarcato ieri mattina a Roma, dopo 8 ore di volo, di rientro dagli Usa,, Monchi s'è diretto a Trigoria dove ha iniziato una lunga serie di appuntamenti. Nel tardo pomeriggio, poi, ...

Droga - Fontana : "uno studente su quattro fa Uso di cannabis"/ Allarme del ministro : "puntiamo su prevenzione" : Droga, Fontana: "uno studente su quattro fa uso di cannabis". Il ministro della Famiglia lancia l'Allarme sul tema: "puntiamo su prevenzione e sensibilizzazione"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:25:00 GMT)

ATP Toronto – Djokovic appoggia l’Uso dello shot clock : “mi sono sentito a mio agio - vi spiego perchè” : Novak Djokovic ha appoggiato l’introduzione dello shot clock nei tornei precedenti agli US Open: il tennista serbo si è trovato a suo agio con questa regola Il tennis, come ogni altro sport che si rispetti, guarda al futuro pensando a come possa migliorarsi. Spesso il miglioramento coincide con l’introduzione di nuove regole, cambi di format o aggiunte tecnologiche che permettano di adeguarsi all’evoluzione del gioco. L’ultima ...

La Ferrari firmata Steve multata dagli eredi : "AbUso del suo nome" : Destinato alla meccanica, figlio d'un aviatore, aveva attraversato l'America in sella alla sua moto Indian Chief, modello del 1946. Talmente innamorato del motore che quando la ragazza gli chiese '...

SD2VITA : L’adattatore che permette l’Uso delle microSD su PSVITA : Uno dei principali motivi che ha portato la PSVITA al pensionamento in Occidente, risiede nel costo elevato delle Memory Card. A differenza delle Memory Stick Pro Duo della PSP, su VITA una memoria da 16GB ha un costo di circa 50 euro. Espandere la memoria PSVITA con SD2VITA Il peso dei giochi varia a seconda del titolo, si parte da pochi megabyte fino ad arrivare a 3 GB o superiori, inutile dire che una memoria da 16GB non può ...

Calabria - il presidente della Regione Oliverio rischia il processo per abUso d'ufficio : Al centro dell’inchiesta il trasferimento di Giuseppe Barilaro, attuale sindaco di Acquaro, dal Comune di Francica, nel Vibonese, a un ufficio di zona di Calabria verde. In dicembre la decisione sulla richiesta dei pm

Calciomercato Kepa - depositata claUsola di 80 milioni : va al Chelsea - è il portiere più pagato della storia : Un nuovo portiere per Maurizio Sarri, il più pagato della storia del calcio. Non Alisson, passato nello scorso mese di luglio dalla Roma al Liverpool per la cifra finora record di 75 milioni di euro ...

L'Uso della tecnologia nell'apprendimento del linguaggio : Può aiutare a capire la visione del mondo del proprio bambino. Il gioco simbolico è anche una forma diversa di stimolazione cognitiva rispetto ai giochi da tavolo, incoraggiando il bambino ad ...

Atletica - Europei 2018 – Filippo Tortu : “Era la gara dell’anno - sono delUso. La mia prima batosta - era importante vincere” : Filippo Tortu non è riuscito ad agguantare la tanto agognata medaglia sui 100 metri agli Europei 2018 di Atletica leggera. C’era grande attesa attorno al brianzolo che però si è dovuto accontentare del quinto posto, un risultato deludente considerando le aspettative della vigilia. Il primo italiano capace di scendere sotto il muro dei 10” nella distanza regina oggi si è fermato a 10.08, un tempo troppo alto per poter sperare di ...

Il creatore del GDR cartaceo Cyberpunk 2020 Mike Pondsmith è d'accordo sull'Uso della prima persona in Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith, il creatore del GDR cartaceo Cyberpunk 2020 ha avuto modo di provare l'attesissimo Cyberpunk 2077, esplorando una grande area in una demo privata di 50 minuti.Come riporta Polygon, Pondsmith si è detto molto soddisfatto dei temi politici affrontati nel gioco e ha mostrato un certo apprezzamento verso la visuale in soggettiva:"Amo la prima persona perché a volte riesce a dare una visione periferica dell'area. Capiterà di ...

Tar del Lazio conferma - Avellino esclUso dalla serie B : Roma, 7 ago., askanews, - Il Tar del Lazio ha confermato l'esclusione dell'Avellino dalla serie B. L'ha deciso con un decreto monocratico il presidente della prima sezione ter del tribunale ...