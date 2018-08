Uscite di casa o taglio il wi-fi | così il sindaco rieduca il paese

ilgiornale

Sparatoria in #Canada, 4 morti. Polizia: 'Non uscite di casa'

(Di sabato 11 agosto 2018) Vietato l'abuso di internet, con imposizione dell'obbligo di dimora nel mondo reale. Le teorie sulla guerra alle dipendenze dalla rete hanno trovato un seguace pronto alla pugna. Davide Zicchinella, medico arruolato in politica, è tipo che una ne pensa e cento ne fa. Dal 2009 alla guida del piccolo comune di Sellia, da epoca più recente consigliere di centrosinistra alla Provincia di Catanzaro, ieri ha firmato un'ordinanza per limitare l'uso del web, intimando ai giovani del borgo l'allontanamento coatto dai social: meno facebook, più passeggiate, tanta palestra.Un atto destinato a far rumore, non fosse che già piena di stravaganze è la galleria delle ordinanze sindacali: a Eraclea, vicino Venezia, proibito costruire castelli di sabbia. A Verdello, nel Bergamasco, niente giochi in strada. E non va meglio a chi al divertimento preferisce l'amore: a Eboli alle porte di Salerno - commette ...