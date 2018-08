: Usa: morto in centro migranti, indagini - TelevideoRai101 : Usa: morto in centro migranti, indagini - GabriMarini : @goghbatch @Boborius @_ap_troppobreve @MRocker70 @dino71Le @matteosalvinimi Il t9 è morto insieme al MicroTAC. Ma s… - pfaelzerwein_en : Giappone, morto governatore Okinawa: contrario a progetti base Usa -

Indagine in Texas sulla morte di un bambino migrante che era stato trattenuto in undi detenzione in presunte "condizioni anti igieniche". Gli avvocati della madre della piccola vittima hanno dichiarato che il "bambino morì tragicamente dopo essere stato detenuto in condizioni insalubri". Il bambino era stato detenuto in una struttura di Dilley, nel Texas meridionale, uno dei tre centri che ospitano famiglie. A luglio, i centri di questo tipo detenevano un totale di 1.437 persone.(Di sabato 11 agosto 2018)