Usa | il delirio in radio del meccanico suicida

(Di sabato 11 agosto 2018) Undi 29 anni ha rubato un aereo bimotore all'aeroporto di Seattle e dopo alcune manovre "acrobatiche" si è andato a schiantare nello stato di Washington.Nonostante fosse controllato da due F15 militari alzatisi in volo da Portland per seguirlo, l'uomo ha voluto uccidersi. Nessuno è riuscito a fargli cambiare idea, neanche il colloquio con la torre di controllo. La polizia locale ha escluso ogni movente "terrorista", spiegando che il tecnico della compagnia Alaska Airlines aveva tendenze "suicide" e ha agito da solo. Un video amatoriale è stato diffuso sui social media, in cui si vede il velivolo muoversi in modo piuttosto confuso. Gli aerei F15 erano al suo fianco perché avevano ricevuto l'ordine dall'esercito di "volare in modo supersonico per accelerare l'intercettazione". E dopo 60 minuti di paura e terrore, spunta un audio. È il colloquio che ilha avuto con la ...