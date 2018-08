USA | giudice ordina a Monsanto risarcimento a malato cancro

Mafia - “ritrovato il fucile con cui fu ucciso il giudice Antonino Scopelliti - incaricato di sostenere l’accUSA nel maxiprocesso” : Un fucile calibro 12, ritenuto lo stesso che il 9 agosto 1991 ha ucciso il giudice Antonino Scopelliti nei pressi di Campo Calabro, è stato ritrovato a distanza di 27 anni dalla Dda di Reggio Calabria che continua a indagare, con la la squadra mobile e lo Sco, su chi siano i killer che ammazzarono il magistrato che da lì a poco avrebbe dovuto sostenere, in Cassazione, l’accusa nel maxiprocesso a Cosa Nostra. La notizia è stata data dal ...

Roberta RagUSA - il giudice : 'Fu uccisa dal marito per motivi economici' : Temeva 'contraccolpi economici'. Antonio Logli, condannato a venti anni dalla corte d'Appello di Firenze per aver ucciso la moglie Roberta Ragusa ha commesso l'omicidio per motivi sostanzialmente ...

USA - giudice federale blocca la pubblicazione delle istruzioni per le armi in 3D : Nuove polemiche sulle armi negli Stati Uniti. Un giudice federale ha bloccato la pubblicazione online, da parte dell'azienda texana Defense Distributed, delle istruzioni per fabbricare armi di plastica con la stampante 3D, che potenzialmente ognuno può produrre a casa propria. Lo stesso Donald Trump sembra avere qualche dubbio, sebbene la sua amministrazione abbia dato il via libera alla diffusione delle istruzioni. "Sto esaminando la vendita al ...

BRETT KAVANAUGH - CHI E'?/ Il giudice cattolico scelto da Trump alla Corte Suprema degli USA : Il presidente degli Stati Uniti ha nominato il nuovo giudice della Corte Suprema che prenderà il posto de dimissionario Anthony Kennedy, è il cattolico BRETT KAVANAUGH(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:51:00 GMT)

Migranti - USA : giudice chiede lista bimbi ancora separati da famiglie : Non si placa la bufera sui bambini separati dai genitori, Migranti irregolari, al confine tra Stati Uniti e Messico. Dopo che l'amministrazione Trump ha chiesto un rinvio della scadenza del 10 luglio ...

Messina : arrestato l'ex giudice amministrativo Giuseppe Mineo per l'accUSA di corruzione : Un ex giudice amministrativo è stato arrestato stamattina per l’accusa di corruzione dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Giuseppe Mineo, ex magistrato presso il Consiglio di giustizia amministrativa (Gca) della Regione Siciliana, è rimasto convolto nell’inchiesta sul cosiddetto Sistema Siracusa che a febbraio scorso portò all’arresto di 13 persone presunti membri di un comitato d’affari che secondo la procura di Messina ...

