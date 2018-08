Usa | giardiniere si ammala di cancro | Monsanto costretta a maxi risarcimento Pronta la

Usa - Monsanto condannata a risarcire giardiniere : “Glifosato caUsa tumore”. In Ue pareri discordanti. Ma in Italia è vietato : La multinazionale di biotecnologie agrarie Monsanto è stata condannata a pagare un risarcimento di 289 milioni di dollari a favore del 46enne Dewayne Johnson, custode e giardiniere di istituti scolastici nella zona di San Francisco, a cui è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin dopo aver utilizzato alcuni prodotti dell’azienda. La Monsanto ha già annunciato che ricorrerà in appello, ma la sentenza pronunciata, a San Francisco, dal tribunale ...