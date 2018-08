USA | fiamme California | 21' 000 evacuati da Orange County

Furgoncino in fiamme sulla Catania-SiracUSA - lunghe code : Un Furgoncino ha preso fuoco questa mattina nel tratto autostradale Catania - Siracusa. Fortunatamente non ci sono feriti, ma il tratto stradale è stato chiuso, creando code chilometriche e molti ...

RagUSA - 11 auto in fiamme da Sergio Tumino per una lanterna cinese : Una lanterna cinese accesa per un compleanno ha distrutto 11 auto nella concessionaria Sergio Tumino a Ragusa. distrutte dalle fiamme

PECHINO - BOMBA CONTRO AMBASCIATA USA/ Video ultime notizie - esplosione : legame attentatore e donna in fiamme? : Cina, esplosione all'AMBASCIATA Usa a PECHINO. Video ultime notizie: un uomo ha tentato di lanciare un ordigno artigianale sopra il cancello dell'AMBASCIATA, ma è esploso in volo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Incendio a SiracUSA : 5 cani legati a un albero con una catena muoiono tra le fiamme : I cani erano legati a un albero con una catena e non hanno avuto scampo dalle fiamme che sopraggiungevano. A renderlo noto è la Sezione Enpa accorsa sul posto con i propri volontari non appena ricevuta segnalazione dell'Incendio. Trovati nel terreno di Siracusa altri 15 animali in precarie condizioni di salute.Continua a leggere

Castel FUSAno - di nuovo in fiamme la pineta : due roghi scoppiati in zone distanti : Torna a bruciare la pineta di Castel Fusano. Le fiamme sono divampate in via del Lido di Castel Porziano poco dopo le 12 di questa mattina. Sul posto, squadre dei vigili del fuoco e del servizio ...

Roma - auto in fiamme sulla Colombo : strada chiUSA : auto a fuoco sulla Colombo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per una macchina in fiamme sulla corsia centrale della Cristoforo Colombo all'altezza del km 24 direzione Roma. Secondo ...

Bruno Mars ha interrotto un concerto a caUSA delle fiamme innescate dai fuochi artificiali : Tanto spavento ma nessuno si è fatto male The post Bruno Mars ha interrotto un concerto a causa delle fiamme innescate dai fuochi artificiali appeared first on News Mtv Italia.

Incendi USA - situazione drammatica in California : un morto e diversi animali uccisi dalle fiamme [GALLERY] : 1/17 ...

Autostrada A1 Roma-Napoli chiUSA : tir in fiamme - traffico bloccato a Valmontone : traffico bloccato e code in aumento sulla A1 Roma-Napoli. In Autostrada, al chilometro 585+300 all'altezza di Valmontone, è andato a fuoco un tir carico di materiale plastico. Al momento...

Olbia - alla festa con il lanciafiamme - arrestato turista USA : “Da noi in America è legale” : "Correte, c'è un uomo con un lanciafiamme sulla banchina del porto". I carabinieri hanno arrestato un 30enne Americano che voleva raggiungere una festa con un lanciafiamme per impressionare gli invitati e pretendeva di andarci con un bus.Continua a leggere

Fiamme Sacra : perito - cantiere caUSA rogo : ANSA, - TORINO, 15 JUN - Un innesco legato in qualche modo alla presenza di un cantiere è l'unica ipotesi plausibile in merito all'origine dell'incendio che lo scorso 24 gennaio ha danneggiato la ...

Auto in fiamme a caUSA di uno smartphone Samsung - ma quale? : Tutto ciò che rimane di una Nissan Maxima, di una donna del Michigan, è un telaio bruciato, dopo che uno dei suoi smartphone Samsung è andato in fiamme mentre stava guidando. La donna si dice fortunata per essere riuscita a scappare dalla sua Auto in fiamme. Auto in fiamme a causa di uno smartphone Samsung Ancora un’Auto bruciata a causa di uno smartphone Samsung, brutti ricordi per la società sudcoreana che ripiomba di colpo nel 2016, ...

Torna l’emergenza incendi - scirocco soffia sulle fiamme nel RagUSAno : evacuato Club Med : Torna l’emergenza incendi nel Ragusano. Il forte vento di scirocco che ha alimentato un incendio nella zona del Club Mediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in ...