Us Open | Buzarnescu dà forfait | distorsione alla caviglia per la romena

(Di sabato 11 agosto 2018) Con un annuncio su Twitter Mihaeladàall’Us, lacostretta a recuperare dall’infortunio rimediato contro Svitolina a Montreal Niente Usper Mihaela. La tennista, entrata nelle Top-20 con il primo titolo Wta vinto a San José, costretta al ritiro nel secondo turno del torneo di Montreal contro Elina Svitolina per unadestra, ha annunciato su Twitter il propriodall’ultimo Slam stagionale aggiungendo che proverà a recuperare per il successivo tour asiatico. Come spiegato d30enne di Bucarest, dopo l’infortunio ”non ci sono fratture ossee, ma la lesione di un legamento e l’allungamento di altri due’‘. (Spr/AdnKronos)L'articolo Usdàper laSPORTFAIR.