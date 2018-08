UN’ESTATE IN PORTOGALLO Su Rai 1 il film con Gesine Cukrowski oggi | 11 agosto 2018

Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% - Balalaika 17%. UN’ESTATE in Provenza 13.2%. Nel pomeriggio Francia-Argentina 47.4% : Balalaika Su Rai1 Un’Estate in Provenza ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la partita Uruguay-Portogallo ha raccolto davanti al video 7.632.000 spettatori pari al 42.9% di share (il pre e il post partita hanno raccolto complessivamente 4.248.000 spettatori con il 26.9%). A seguire Balalaika segna 2.174.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Lei è la mia follia ha interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% ...

Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% - Balalaika 17%. UN’ESTATE in Provenza 13.2% : Balalaika Su Rai1 Un’Estate in Provenza ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la partita Uruguay-Portogallo ha raccolto davanti al video 7.632.000 spettatori pari al 42.9% di share. A seguire Balalaika segna 2.174.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Lei è la mia follia ha interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Billy Elliot ha intrattenuto 881.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Ulisse ...

