Una barca affonda in Sardegna | 2 morti

Affonda Una barca in Sardegna - due morti : E' mistero sulle cause dell'Affondamento di una imbarcazione a Castelsardo , Sassari, , di fronte a Punta Tramontana, dove stamani sono stati recuperati due cadaveri . Uno all'interno della cabina di ...

Migranti sbarcano in Calabria e Sicilia / Una barca a vela arriva con 72 persone tra cui 12 minori e 20 donne : Migranti sbarcano in Calabria e Sicilia, una barca a vela arriva nel reggino con 72 persone a bordo di cui 12 minori e 20 donne. Interviene Aquarius che salva 141 persone.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 23:36:00 GMT)

Migranti - nuovo sbarco in Calabria : in 72 su Una barca a vela. Aquarius soccorre barchino davanti alla Libia : In una spiaggia del Reggino sono arrivati ancora una volta seguendo la rotta turca: tutti curdi iracheni e afghani, tra loro anche 12 minori e venti donne. Prima operazione della nave di Sos Mediterranée e Msf dopo il ritorno davanti alle coste libiche: soccorsi in 25

Il re di Spagna su Una barca italiana in onore di Magellano ed Elcano : Il re di Spagna Felipe IV si prepara a celebrare i 500 anni della prima circumnavigazione del mondo con una barca che parla anche un po' italiano. E' un Club Swan50 varato da Nautor, i cantieri italo-finlandesi di proprietà di Leonardo Ferragamo, battezzato 'Aifos 500'. Aifos come le ...

Gentilina - lasciare tutto e vivere su Una barca. La storia di Una famiglia che ha scelto il mare come casa : Gentilina e il suo equipaggio li ho incontrati nel porto di Lefkada in Grecia, ma di questa famiglia navigante avevo già sentito parlare. Prima di arrivare qui sono stati un paio di mesi nella mia Puglia toccando Vieste, Trani, Bari e Brindisi. “Una terra ospitale e accogliente, il calore della gente ti avvolge” racconta Marina Leva che siede al centro dell’ampio pozzetto della vela, insieme ai figli Valerio (11 anni) e Leilani (4 anni, il nome ...

La Serie A sbarca su Facebook : nel Regno Unito gratis Una gara live ogni weekend : La Serie A sbarca su Facebook nel Regno Unito: Eleven Sports, che detiene i diritti tv del campionato italiano, ha infatti stretto una partnership con Facebook L'articolo La Serie A sbarca su Facebook: nel Regno Unito gratis una gara live ogni weekend è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

VENEZIA - NUOVO INCIDENTE IN LAGUna : SALE A 3 NUMERO MORTI/ Ultime notizie - onda anomala rovescia barca : VENEZIA, scontro motoscafo-barca di pescatori: due MORTI e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'INCIDENTE mortale in LAGUNA, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:21:00 GMT)

Nuovo incidente in Laguna - un’onda anomala rovescia Una barca : un morto e quattro feriti [DETTAGLI] : Ancora una tragedia nella Laguna di Venezia, dove già nella notte un incidente aveva causato due morti. Un’onda anomala nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, ha causato il rovesciamento di un barchino facendo finire in mare cinque persone tra le località Giare di Mira e Valle Averto di Campagna Lupia. Le persone sono state recuperate dalle barche dei diportisti in transito. Un uomo, un 76enne di Campagna Lupia, ha perso la vita, ...

Venezia - tragedia in LagUna : imbarcazione travolge e uccide due pescatori [DETTAGLI] : tragedia nella Laguna di Venezia,a Sant’Andrea San Nicoletto Lido, dove un’imbarcazione ha travolto e ucciso due pescatori. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzanotte. Le due vittime, due pescatori, erano a bordo di un’imbarcazione, in quel momento, ferma quando sono state investite da una barca con 4 persone a bordo, che sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto ...

