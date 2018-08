Un milione di persone a Street Parade

La GdF sequestro oltre 1 milione di Giocattoli pericolosi - segnalate 13 persone : Pescara - Sono state concluse le attività di indagine nell’ambito dell’operazione denominata “FUNNY GUMMY”, svolte nel settore del contrasto al commercio illegale di materiale contraffatto e per la tutela della salute del consumatore. Le attività, iniziate nel mese di maggio 2018, hanno trovato innesco in occasione di un controllo presso un esercizio commerciale, di proprietà di un cittadino cinese dimorante nel pescarese, durante ...

Mondiali : più di un milione di persone ha visitato le ‘fan zone’ situate nelle 11 città : Più di un milione di persone ha visitato le ‘fan zone’ situate nelle 11 città ospiti della Coppa del mondo nei primi quattro giorni del torneo. Lo ha fatto sapere oggi la Fifa. Le fan zone sono aree speciali in cui i tifosi possono guardare le partite in diretta su schermi di grandi dimensioni. Quella di Mosca è situata di fronte all’edificio principale dell’Università statale. Offre trasmissioni di 56 partite per tutta ...

Roland Garros – Il tennis si innamora di Cecchinato : mezzo milione di persone per il match contro Djokovic - è record su Eurosport : Tutti davanti alla tv per seguire il concitato finale della sfida tra Cecchinato e Djokovic: ascolti record su Eurosport per la vittoria del tennista palermitano Marco Cecchinato stabilisce un altro record. Il suo quarto di finale al Roland Garros contro Novak Djokovic in onda su Eurosport, fa segnare ascolti senza precedenti per una partita di un tennista italiano. La maratona di tre ore e mezza contro l’ex numero serbo è stata seguita su ...