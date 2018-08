Un appello alla Generazione Zero

appello a Saviano : prepariamola assieme la risposta alla destra : "Fare" l'opposizione non è lo stesso che "stare" all'opposizione. Per la seconda cosa basta alzare i decibel, fuori e dentro le aule parlamentari. Fare l'opposizione porta con sé la costruzione di una alternativa. Oggi la prova per noi è riuscire in questo e non c'è molto tempo a disposizione. Il governo naviga a vista. Sui diritti umani sta scrivendo una delle pagine più buie della storia d'Italia e bene ...

Da Modern Family alla 'trappola' dell'aeroporto di Ibiza : l'appello dell'attore Nolan Gould : Nolan Gould in trappola a Ibiza: finale poco gradito delle vacanze spagnole per il diciannovenne attore statunitense fra i protagonisti della serie cult Modern Family. L'attore ha postato una foto ...

Dl dignità approda in Aula alla Camera e Anief lancia il suo ultimo appello : ... i quali rappresentano un guazzabuglio che non risolve il problema del precariato.E' questa la denuncia del sindacato della scuola Anief che spiega: 'il problema è che per il mondo della scuola le ...

Nomine Rai - appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa , come successore di Monica Maggioni. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la ...

Nomine Rai - appello del Pd a Forza Italia contro Foa alla presidenza Gelmini : «Per ora FI vota no» : Mercoledì primo agosto la commissione Vigilanza è chiamata a ratificare la nomina con la maggioranza dei due terzi. Decisiva la posizione del partito di Berlusconi. Il dem Davide Faraone: «Impediremo di occupare la Rai»

Nomine Rai - appello Pd contro l’elezione di Marcello Foa alla presidenza : «Forza Italia voti contro» : Mercoledì primo agosto la commissione Vigilanza è chiamata a ratificare la nomina con la maggioranza dei due terzi. Decisiva la posizione del partito di Berlusconi. Il dem Davide Faraone: «Impediremo di occupare la Rai»

Nomine Rai - appello Pd contro l'elezione di Marcello Foa alla presidenza : «Forza Italia voti contro» : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa , come successore di Monica Maggioni. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la ...

'Rilanciare l'economia partendo dal centro storico e dalla costa' - l'appello degli architetti dopo l'Osservatorio : ... affinché i componenti dell'Osservatorio lo facciano proprio, aggiungendo eventuali percorsi che sfocino nell'imprenditorialità e nel rilancio della nostra economia, nella riqualificazione e ...

Migranti - appello alla Cei contro il razzismo : “Contrastare xenofobia e paura”. Oltre mille firmatari : Un appello alla Conferenza Episcopale Italiana e a tutti i vescovi, con 1.100 firmatari, perché si attivino apertamente contro la sempre più dilagante “cultura con marcati elementi di rifiuto, paura degli stranieri, razzismo, xenofobia; cultura avallata e diffusa persino da rappresentanti di istituzioni”. La lettera è stata resa pubblica domenica 15 luglio dai promotori dell’iniziativa – operatori della Chiesa – e ...

Rimborsopoli Piemonte : tutti condannati in appello - anche l'attuale capogruppo della Lega alla Camera : Non so se una sentenza politica. Di sicuro una sentenza che non rispecchia i dati di fatto. E mi chiedo per quanto tempo dovremmo assistere a questo tipo di giustizia". "Di questa sentenza non mi ...

PAPA FRANCESCO - "DOLORE PER MIGRANTI MORTI E PREGHIERA"/ Video - accorato appello alla Comunità internazionale : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La Comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Oasis - ipotesi reunion : l'appello di Liam Gallagher al fratello Noel : Il cantante britannico Liam Gallagher ha proposto a suo fratello Noel di riunire il leggendario gruppo musicale Oasis, sciolto nel 2009 dopo anni di liti e incomprensioni. "Terra chiama Noel - ha twittato ieri...

Elisabetta Canalis ritorno in Sardegna - con mamma Bruna alla ricerca del cappello bianco : CARLOFORTE- Per impegni di lavoro e approfittando della bella stagione Elisabetta Canalis ha lasciato temporaneamente la California, dove abita dai tempi della sua relazione con George Clooney,...

Maxistangata dalla Commissione Ue - Google farà appello : Bruxelles, 18 lug., askanews, - Maxistangata dalla Commissione Ue a Google che ha già annunciato che farà appello. La Commissione europea ha inflitto una maxi multa record da 4,34 miliardi di euro per ...