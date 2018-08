Umberto Calaiò | ' Felici per noi e per il Parma Le sentenze si accettano '

stadionews

: Umberto Calaiò: 'Un cazzein costato caro. Contenti per Emanuele ma soprattutto per la società': Intervenuto ai micr… - ParmaLiveTweet : Umberto Calaiò: 'Un cazzein costato caro. Contenti per Emanuele ma soprattutto per la società': Intervenuto ai micr… - VinoCalcagno : RT @umbertocadipe: ??? Umberto Calaiò ai microfoni di RMC Sport Network parla anche del progetto Equipe Sicilia Official edizione 2018 ? htt… - umbertocadipe : ??? Umberto Calaiò ai microfoni di RMC Sport Network parla anche del progetto Equipe Sicilia Official edizione 2018 ? -

(Di sabato 11 agosto 2018) Parla. Il procuratore, nonché fratello di Emanuele, commenta con sollievo e si dichiata soddisfatto anche per le conseguenze positive per il. Intervistato da RMC Sport, sulla vicenda afferma: ' C'è poco da raccontare , se non ci passi non puoi rendertene conto. Sapete che io e la nostra famiglia siamo stati in silenzio, abbiamo vissuto così questo grande ...