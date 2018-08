adnkronos

: ma er problema de sto paese sò #Genitore1 è #Genitore2 LMV Il Messaggero: Nettuno, ubriaco perde il controllo dell… - Er_Bipolare : ma er problema de sto paese sò #Genitore1 è #Genitore2 LMV Il Messaggero: Nettuno, ubriaco perde il controllo dell… - scambru : RT @sherlock5stelle: Ubriaco finisce con auto contro palo, muore figlia di 8 anni : - Adnkronos : Ubriaco finisce con auto contro palo, muore figlia di 8 anni -

(Di sabato 11 agosto 2018) Una bambina di 8, ne avrebbe fatti 9 a settembre, è morta in un incidente stradale avvenuto questa notte a Nettuno , Roma , , in via dei Frati. Alla guida dell'il padre, 39, che poco ...