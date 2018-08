Tzipi Livni | Da ebrea e democratica mi batto contro una legge ingiusta e

huffingtonpost

(Di sabato 11 agosto 2018) Non ha dubbi: "Le prossime elezioni saranno un referendum sulla Dichiarazione d'Indipendenza, sui valori, i principi, che furono a fondamento della nascita dello Stato d'Israele. Una visione che lasu Israele 'Stato-nazione ebraica' stravolge, e non perché riafferma l'identità ebraica come perno della nostra identità nazionale, ma perché fa di questa riaffermazione elemento di discrimine, di esclusione, l'esatto contrario di ciò che la Dichiarazione d'Indipendenza ha sancito. Settant'anni dopo, quella Dichiarazione resta per tanti noi il pilastro su cui si regge ciò di cui, giustamente, andiamo orgogliosi: il nostro essere Stato democratico". A sostenerlo, in questa intervista concessa all'HuffPost, è una delle figure più rappresentative della politica israeliana:.È la sua biografia pubblica a dar conto di ...