Tutti i guai della riforma Franceschini

HIGUAIN AL MILAN - "HO LA PELLA D'OCA" / Il Pipita sottolinea i motivi della scelta : "Mi volevano Tutti" : HIGUAIN al MILAN, oggi la presentazione ufficiale: il Pipita in rossonero per 54 milioni, lo conferma il comunicato ufficiale della Juve. Assieme al bomber ci sarà anche Caldara(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Calciomercato - da Bonucci a Higuaín : Tutti gli affari nella storia sull'asse Juventus-Milan : ormai definitiva l'intesa tra Juventus e Milan per la maxi-operazione dell'estate , accordo totale che coinvolge ben tre giocatori sull'asse Milano-Torino. A sbloccare l'affare il prestito oneroso di ...

HIGUAIN E CALDARA AL MILAN - BONUCCI ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - cifre e dettagli : Tutti e tre in viaggio : HIGUAIN al MILAN: accordo con la JUVENTUS. Ultime notizie, Leonardo BONUCCI-Mattia CALDARA: scambio concluso, firme nelle prossime ore e annuncio in serata(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Milan - Berlusconi chiama Higuain in rossonero : “è il campione che Tutti vorrebbero avere” : L’ex presidente del Milan ha commentato nel corso di un’intervista al ‘Mattino’ il probabile arrivo in rossonero di Gonzalo Higuain “Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso“. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a ...

Calcio : Berlusconi - Higuain campione che Tutti vorrebero avere : Roma, 1 ago. (AdnKronos) - "Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso". Lo dice Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Il M

Calcio : Berlusconi - Higuain campione che Tutti vorrebero avere : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Higuain è un campione che tutti vorrebbero avere, ma non sta certo a me dare valutazioni sulle scelte della nuova proprietà. Seguo il Milan solo da tifoso, e come tifoso il mio cuore è con la squadra, in qualsiasi caso”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘Il Mattino’. L'articolo Calcio: Berlusconi, Higuain campione che tutti vorrebero avere sembra essere il primo ...

Trattativa Higuain : le parole di Marotta spaventano il Milan - Tutti i dettagli : Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato dell’affare che potrebbe portare Higuain al Milan “Tutto fatto per Higuain? Mica tanto…”. Questa la frase di Beppe Marotta rilasciata pochi minuti fa in merito all’affare tra Juventus e Milan. Il Pipita è ormai l’unico ostacolo del maxi scambio che coinvolge anche Caldara e Bonucci. Il calciatore vorrebbe una buonuscita dalla Juventus e ...

Higuain-Milan - quei 20 milioni bloccano Tutti : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Tutto il mercato di serie A Juve, parte l'era Ronaldo

Juve-Milan : Bonucci vicino al ritorno - Higuain è un problema per Tutti : I n mezzo c'è tutto un mondo, che si intreccia anche con Chelsea e Psg ad esempio, che accoglie più o meno indirettamente anche i profili di Caldara, Benatia, Rugani e non soltanto. IL PUNTO DELLA ...

Boom Milan - prima offerta ad Higuain : Tutti i dettagli : Gonzalo Higuain si avvicina al Milan, una trattativa che ha del clamoroso e sembra ripercorrere i passi di quella che ha portato Bonucci in rossonero Il Milan fa sul serio per Gonzalo Higuain. Il neo direttore dell’area tecnica Leonardo, nella serata di ieri ha avuto una lunga telefonata con l’amministratore delegato della Juventus Marotta. Evidentemente, il neo dirigente rossonero, ha avuto il via libera per contattare ...

Guerra dei dazi - Trump pronto a colpire Tutti i prodotti made in China. Spunta video hot che potrebbe inguaiarlo : Donald Trump si è detto pronto a imporre dazi su tutti i prodotti esportati negli Usa da Pechino, per un valore di oltre 500 miliardi di dollari. "Non lo faccio per ragioni politiche - ha spiegato il ...

De Laurentiis contro Tutti : Higuain massacrato - la Juventus “scippatrice” e le scommesse clandestine : De Laurentiis ha parlato del suo Napoli e del possibile arrivo di Cavani alla corte di Ancelotti, non sono mancate le staffilate alla Juventus Aurelio De Laurentiis, come sempre, senza peli sulla lingua. Il patron del Napoli, parlando alla Gazzetta dello sport, ne ha un po’ per tutti, partendo dal possibile arrivo di Cavani con staffilata ad Higuain: “Edinson guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Sarebbe grave screditare gli altri ...