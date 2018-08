Tutti gli occhi su Belen | il lato b dell’argentina è la perfezione GALLERY

Spotify potrebbe consentire agli utenti di saltare Tutti gli annunci che desiderano : Pare che il team di Spotify abbia in progetto di consentire a tutti gli utenti di saltare gli annunci pubblicitari quando lo desiderano senza abbonamento L'articolo Spotify potrebbe consentire agli utenti di saltare tutti gli annunci che desiderano proviene da TuttoAndroid.

Weekend con vista a Ferragosto : Tutti gli eventi che animeranno la Riviera : L'ultimo esodo estivo prima di Ferragosto e la provincia di Savona offre un ricco programma di eventi: Altare: La manifestazione dal titolo "La meravigliosa storia della vita sulla terra" si inaugura ...

Atletica - Europei 2018 : Tutti gli azzurri in gara sabato 11 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi sabato 11 agosto verranno assegnati ben nove titoli agli Europei 2018 di Atletica leggera e ci sarà tanta Italia in gara sognando di conquistare qualcosa di importante. Le carte migliori vengono riposte nelle 20 km di marcia: Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, Massimo Stano e Giorgio Rubino potrebbero essere degli outsider. In serata ci stringiamo poi attorno a Gianmarco Tamberi per ...

Tuffi - Europei 2018 : sabato 11 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Sesta giornata degli Europei di Tuffi. Torna sul trampolino Elena Bertocchi nei 3m femminili e con lei ci sarà anche Chiara Pellacani. Attenzione anche alla prova del sincro misto dalla piattaforma con Batki-Verzotto che puntano ad una medaglia PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari 3m donne ore 14.30: Finale sincro misto piattaforma ore 16.00: Finale 3m donne ITALIANI IN gara Sincro Misto Piattaforma: Noemi Batki e Maicol Verzotto 3m ...

European Championships 2018 - Tutti gli italiani in gara oggi (11 agosto). Programma - orari e tv : oggi sabato 11 agosto saranno tanti gli italiani in gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci giochiamo subito delle carte importanti da medaglia in mattinata con le 20 km di marcia: Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi partono per il podio, Massimo Stano e Giorgio Rubino possono essere degli outsider. Ottime possibilità per ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 11 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Continuano le gare di skeet agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: torna in pedana la categoria senior, con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili.Tornano in gara Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti tra gli uomini e Diana Bacosi, Chiara Cainero e Katiuscia Spada tra le donne. Le due finali saranno trasmesse in streaming attraverso il canale Youtube della manifestazione. Di ...

Judo - Grand Prix Budapest 2018 - giornata nera : Tutti out ai preliminari gli azzurri impegnati oggi. Out anche Giuffrida : È stato un venerdì nero quello del Judo azzurro in quel di Budapest: sette atleti in gara e sette fermati ed eliminati ai turni preliminari. Punte di diamante incluse. Out al secondo incontro Odette Giuffrida che era partita bene dominando contro l’israeliana Gefen Primo, battuta per ippon, ma che si è dovuta arrendere al juji gatame messo a segno dalla canadese Ecatarina Guica. Una gara che ovviamente non ha soddisfatto Giuffrida: ...

Tasse più alte per Tutti? Rischio stangata dal taglio delle agevolazioni fiscali : Quali sono le deduzioni e le detrazioni a Rischio? Una domanda che tormenta gli italiani dopo l'annuncio del piano del...

Turchia - Tutti gli effetti della crisi sugli investimenti finanziari : ... quando, cioè, il mancato intervento della Banca Centrale della Repubblica di Turchia, CBRT,, dinanzi al surriscaldamento dell'economia alimentato dal debito, ha iniziato ad esercitare pressioni al ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Chiara Cainero centra la finale nello skeet - eliminati Tutti gli altri azzurri : Ci sarà una sola azzurra in finale nelle prove individuali dello skeet agli Europei di Tiro a volo in corso di svolgimento a Leobersdorf, in Austria: Chiara Cainero, da poco rientrata alle gare dopo la maternità, si è classificata quinta dopo lo shoot off e andrà a giocarsi le medaglie. Out tutti gli altri azzurri. Nella gara femminile, Cainero ha chiuso quinta con 118/125, mentre più indietro sono terminate le altre azzurre: Diana Bacosi si è ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di sabato 11 agosto. Orari - tv e Tutti gli azzurri in gara : Dopo un giorno di pausa, nel secondo sabato degli European Championships 2018 riprendono gli Europei relativi al Nuoto in acque libere. Si ricomincia con il team event, sulla distanza dei 5 chilometri, che vedrà impegnate nove formazioni nazionali con la novità dell’aggiunta della quarta componente (in precedenza erano tre, due maschi e una femmina). L’Italia, per l’occasione, proverà a raggiungere le medaglie schierando un ...

Arte in movimento : Gris è un meraviglioso platform che sprizza stile da Tutti i pori : Si discute spesso del connubio videogiochi/Arte e del considerare il nostro medium preferito come Arte a tutti gli effetti. Di fronte a un gioco come Gris i dubbi vengono sicuramente meno.Gris è un platform narrativo realizzato da Nomada Studios e pubblicato da Devolver Digital, publisher da sempre molto attento a quei progetti indie che sprizzano stile da tutti i pori. In questo caso il motivo che ha spinto Devolver a interessarsi al titolo è ...