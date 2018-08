Turchia | perché la crisi di Ankara può far crollare l' Italia | verso il disastro

Turchia - politiche autoritarie e finanza in poche mani : perché la lira è crollata : La Turchia è un'economia emergente tra le più rilevanti. Il Paese fa parte della Nato, anzi è il secondo esercito dell'Alleanza: ha un ruolo strategico notevole, anche per il fatto di essere una ...

Perché il crollo della lira spinge la Turchia tra le braccia di Putin : Sull'economia turca, infatti, si sono addensate le nubi dopo che il presidente statunitense, Donald Trump, ha dato il via libera al raddoppio dei dazi sull'acciaio e all'incremento del 20% sull'...

Turchia - Russia e Sudafrica. Perché gli emergenti più fragili rischiano di fare la fine del 1994 : Il Sovereign fragili ty index mette a nudo le vulnerabilità delle economie in via di sviluppo (e anche di quelle avanzate)....

L’attivista Cattafesta bloccata da dieci giorni in Turchia. La Farnesina : “Al lavoro perché venga rilasciata al più presto” : Da oggi, giovedì 5 luglio, sono passati dieci giorni da quando Cristina Cattafesta, attivista di 62 anni, è stata fermata dalle autorità turche. La donna si trovava a Batman, città petrolifera del Bakur, il Kurdistan turco, insieme a una delegazione del Cisda (Coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane, ndr) come osservatrice internazionale per le elezioni presidenziali e parlamentari, vinte dal presidente Recep Tayyip Erdogan al ...