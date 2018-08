Turchia | Erdogan avverte gli Usa | basta unilateralismo senza rispetto cercheremo nuovi

Caos Turchia - duro monito Erdogan agli Usa : basta unilateralismo : Se gli Usa non "invertono la tendenza all'unilateralismo e alla mancanza di rispetto saremo costretti a iniziare a cercare nuovi amici e alleati". Lo scrive Recep Tayyp Erdogan in un articolo sul New ...

La Turchia di Erdogan affonda - ripercussioni anche in Italia : La lira turca arriva a perdere più del 15% contro dollaro ed euro. La crisi della Turchia contagia le Borse europee e

Crolla la lira - Trump sfida Erdogan : “Raddoppio i dazi alla Turchia” : Tensioni politiche e fragilità economica, sanzioni finanziarie e manovre valutarie, minacce e ritorsioni. ...

Turchia - la catena di errori che Erdogan maschera con la teoria del complotto : ora la crisi di Ankara minaccia le banche Ue : La cosa più sorprendete dalla crisi finanziaria turca è che c’è poco di cui sorprendersi. L’avvitamento delle ultime ore è il risultato dell’accumularsi, mese dopo mese, se non anno dopo anno, di elementi che hanno composto una miscela esplosiva. Approcci economici in sfregio alla logica, distorsione a fini politici delle politiche monetarie, colonizzazione familistica dei gangli vitali dell’amministrazione economica a cui si è aggiunto negli ...

Erdogan si rifà al nazionalismo per affrontare la crisi economica in Turchia : 10/08/2018 - 19:41 Ad affossare la già di per sé traballante economia turca ci ha pensato lo "spensierato" presidente americano con il solito tweet che, per colpire ed abbattere qualsiasi "nemico", ormai può essere considerato più efficace di un missile da ...

Turchia - Erdogan esorta i cittadini a sostenere la lira turca : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sollecitato i suoi concittadini a cambiare le loro valute estere per sostenere la lira turca dopo il crollo sui mercati valutari. "E' in corso una lotta ...

Crolla la lira in Turchia - Erdogan : Manovre contro il nostro Paese - ma noi abbiamo Allah : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denuncia "campagne" internazionali volte a colpire il suo Paese e invita i suoi cittadini a non farsi prendere dal panico per il crollo della lira sui mercati valutari. "Non dimenticate che se loro hanno i dollari, noi abbiamo la nostra gente, il nostro diritto, il nostro Allah", ha sottolineato. Secondo Bloomberg, la lira turca ha toccato un nuovo minimo storico e in avvio ha perso fino al 13,5% sul ...

