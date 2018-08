Turchia e Lira ed Atomica Le news non è economica | ma politica | Spoiler | i problemi

Turchia - politiche autoritarie e finanza in poche mani : perché la lira è crollata : La Turchia è un'economia emergente tra le più rilevanti. Il Paese fa parte della Nato, anzi è il secondo esercito dell'Alleanza: ha un ruolo strategico notevole, anche per il fatto di essere una ...

Turchia - giornata da incubo : Borsa e lira a picco - bond alle stelle : Tele Borsa , - giornata da incubo per la Turchia . Le indiscrezioni di stampa circa i timori della BCE per l'attuale situazione economica del Paese ha scatenato una vera e propria tempesta sui mercati ...

Turchia - giornata da incubo : Borsa e lira a picco - bond alle stelle : giornata da incubo per la Turchia . Le indiscrezioni di stampa circa i timori della BCE per l'attuale situazione economica del Paese ha scatenato una vera e propria tempesta sui mercati finanziari ...

La crisi della Lira in Turchia e l'addio a Cesare De Michelis. Di cosa parlare stasera a cena : Primato mondiale per la dichiarazione inopportuna al presidente turco Erdogan per aver chiesto ai suoi concittadini, durante la fase più nervosa della crisi valutaria che sta colpendo il paese, di vendere valuta straniera per acquistare Lira turca. In sostanza ha chiesto di fare esattamente l'oppost