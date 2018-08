: #Turchia: banche #Italia esposte per 15mld. Dati Bri, seste dopo Spagna, Francia, Usa e Gb - Agenzia_Ansa : #Turchia: banche #Italia esposte per 15mld. Dati Bri, seste dopo Spagna, Francia, Usa e Gb - limesonline : #Turchia Il crollo verticale della lira nell’ultimo mese (-20%) conferma che non si tratta di crisi monetaria, ma d… - TgLa7 : #Trump raddoppia dazi su alluminio e acciaio #Turchia. Presidente Usa: 'Lira turca in calo su dollaro forte, rapporti non buoni' -

Se gli Usa non "invertono la tendenza all'e alla mancanza di rispetto saremo costretti a iniziare a cercare nuovi amici e alleati":lo scrive Erdogan in un articolo sul New York Times. "Le azioni unilaterali degli Usa verso la-scrive il presidente turco- serviranno solo a minare gli interessi e la sicurezza americani". "Prima che sia troppo tardi -scrive ancora Erdogan- Washington deve rinunciare all'idea che le nostre relazioni siano asimmetriche,e accettare il fatto che laha alternative"(Di sabato 11 agosto 2018)