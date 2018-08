Tuffi | Europei 2018 | Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi sono in finale dai tre metri

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Batki-Verzotto per il colpaccio - Bertocchi outsider da 3 metri : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei di Tuffi in corso di svolgimento a Glasgow, Scozia. Quest’oggi saranno di scena il trampolino da 3 metri femminile (qualificazioni alle 10:30, finale alle 18) e la piattaforma sincronizzata mista, che vedrà cinque coppie lottare per le medaglie alle 16:30. Per ...

Tuffi - Europei 2018 : sabato 11 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Sesta giornata degli Europei di Tuffi. Torna sul trampolino Elena Bertocchi nei 3m femminili e con lei ci sarà anche Chiara Pellacani. Attenzione anche alla prova del sincro misto dalla piattaforma con Batki-Verzotto che puntano ad una medaglia PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari 3m donne ore 14.30: Finale sincro misto piattaforma ore 16.00: Finale 3m donne ITALIANI IN gara Sincro Misto Piattaforma: Noemi Batki e Maicol Verzotto 3m ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi ci prova dai tre metri. Chiara Pellacani sogna la prima finale : Dopo il bronzo dal metro, Elena Bertocchi torna immediatamente sul trampolino per la prova dai tre metri. Una gara che la milanese sta cercando di fare sua con il passare del tempo, ma nella quale finora non è riuscita ad eguagliare i suoi risultati dal metro. Elena ha diChiarato di essere molto soddisfatta per il terzo posto odierno, anche perchè nell’ultimo allenamento ha risentito di un problema muscolare. Un piccolo stop che non ha ...

Europei Tuffi 2018 - Elena Bertocchi medaglia di bronzo nel trampolino da 1 metro : La milanese di 23 anni era campionessa in carica, non è riuscita a confermare il titolo continentale complice un penultimo tuffo non perfetto: l'"uno e mezzo rovesciato" che ha ottenuto solamente 50.

Tuffi - Europei : Chiarabini e Tocci quinti dal trampolino sincro da 3 metri : Andrea Chiarabini e Giovanni Tocci terminano al quinto posto la finale del trampolino da tre metri sincro ai campionati Europei di Tuffi in corso a Glasgow. La coppia azzurra che quest'anno è tornata ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi di bronzo dal metro. Maria Polyakova conquista l’oro : E’ di bronzo Elena Bertocchi nella finale del trampolino da un metro femminile degli Europei 2018 di Tuffi. La lombarda, oro continentale a Kiev (Ucraina) dodici mesi fa, deve accontentarsi del terzo gradino del podio al termine di una gara buona a cui però è mancato quel qualcosa in più per fare la differenza in ogni tuffo. L’oro va alla russa Maria Polyakova (285.55) a precedere la connazionale Nadezhda Bazhina (276.00) e la nostra ...

Europei Tuffi 2018 – Bertocchi di bronzo dal trampolino da un metro - Elena non riesce a bissare l’impresa dell’anno scorso : Nel trampolino da un metro Elena Bertocchi si piazza sul terzo gradino del podio degli Europei di Tuffi di Edimburgo 2018 Arriva la terza medaglia per l’Italia dei Tuffi, agli Europei di Edimburgo 2018. Dopo due riconoscimenti d’argento (uno per Giovanni Tocci e l’altro per Noemi Batki), ne arriva uno di bronzo nel medagliere azzurro. È Elena Bertocchi, campionessa europea 2017, a prendersi il terzo gradino del podio a ...

Tuffi - Europei 2018 : Kuznetsov/Zakharov trionfano dai tre metri sincro nell’ultima rotazione. Chiarabini/Tocci sono quinti : Nella prima finale di quest’oggi alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo del programma degli Europei 2018 dei Tuffi la finale del sincro dai tre metri riserva tante emozioni al pubblico presente. E’ la Russia a trionfare con Evgeny Kuznetsov ed Ilya Zakharov (431.16), battendo in un confronto all’ultimo tuffo i campioni olimpici della specialità Jack Laugher/Christopher Mears (430.62). 54 centesimi di punto separano i padroni ...

Europei Tuffi 2018 – Chiarabini e Tocci 5° nel sincro uomini da 3 metri : oro alla Russia - Gran Bretagna beffata nel finale : La coppia azzurra Tocci-Chiarabini 5ª nel sincro uomini da 3 metri agli Europei di Tuffi 2018: oro alla Russia che stacca la Gran Bretagna dopo l’errore dei padroni di casa nell’ultimo tuffo Resta un po’ di amaro in bocca per la coppia azzurra Chiarabini-Tocci che ha chiuso in 5ª posizione la finale del sincro uomini da 3 metri agli Europei di Tuffi 2018. Gli atleti azzurri sono arrivati a soli 20 punti dal bronzo, ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di sabato 11 agosto. Orari - tv e italiani in gara : ... Noemi Batki e Maicol Verzotto 3m Donne: Elena Bertocchi, Chiara Pellacani programmaZIONE TV Gli Europei di Tuffi sono visibili su Eurosport, su Rai 2 o Rai Sport HD. Possibile anche la visione in ...

Europei Tuffi 2018 – Elena Bertocchi in finale nel trampolino da un metro : Elena Bertocchi stacca il pass per la finalissima del trampolino da un metro agli Europei di Tuffi 2018 di Glasgow Elena Bertocchi vola in finale nel trampolino da un metro ai campionati Europei di Tuffi in corso a Glasgow. La campionessa di Coppa Europa, bronzo a Budapest 2017 e argento a Londra 2016 alle spalle di Tania Cagnotto, è terza con 258.20 alle spalle della tedesca Tina Punzel (273.70) e della russa Nadezhda Bazhina (263.80). ...

Europei Tuffi - Bertocchi in finale : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Elena Bertocchi si è qualificata per la finale della gara del trampolino da 1 metro agli Europei di tuffi di Glasgow. L'azzurra ha ottenuto 258,60 punti piazzandosi al terzo ...

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi in finale dal metro. Eliminata l’esordiente Laura Bilotta : Quinta giornata di gare dei Tuffi in questa rassegna continentale 2018. Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo sono andati in scena i preliminari della gara femminile dal metro e l’Italia si presentava sul trampolino con la campionessa d’Europa a Kiev 2017 Elena Bertocchi e con Laura Bilotta, esordiente in questa competizione. Bertocchi terza al termine della gara di questa mattina, senza entusiasmare più di tanto ma si spera che ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Elena Bertocchi per il bis dal metro. Tocci-Chiarabini outsider nel sincro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Tuffi. L’Italia punta tantissimo su Elena Bertocchi, che va a caccia della riconferma del titolo continentale dal metro. La milanese vuole portare il primo oro azzurro di questa edizione. Con lei ci sarà anche Laura Bilotta. Ambizioni anche dalla prova del sincro maschile dove Andrea Chiarabini e Giovanni Tocci vogliono recitare il ruolo degli outsider in ...