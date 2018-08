: @Scott_Blues @carlo_boitrero @CorradoMazzare1 @matteosalvinimi Quindi siccome non hai argomenti cerchi di sviare. R… - SimoneBonzanini : @Scott_Blues @carlo_boitrero @CorradoMazzare1 @matteosalvinimi Quindi siccome non hai argomenti cerchi di sviare. R… - simyjeming : RT @pigherino: Perseguitato politico o nuovo Zar Anche Amnesty International attacca duro Salvini per la sua politica lesiva dei diritti u… - Emanuele676 : @matteobordone @PopTopoi @Peppi_Nocera Mi ricorda chi discute se il maschio alfa sia Trump o Obama ?? -

Condanno "tutti i tipi di razzismo e atti di violenza". Così il presidente Usa,, in occasione del 1° anniversario delle marce a, in Virginia, in cui morirono una donna e due poliziotti. 19 i feriti. "Gli incidenti aun anno fa hanno causato morte e divisione insensate.Dobbiamo unirci come nazione. Pace a tutti gli americani!", ha detto. Il 12 agosto scorso il corteo dei suprematisti bianchi contro il ritiro della statua del generale sudista Lee. Un'auto investì un corteo opposto.(Di sabato 11 agosto 2018)