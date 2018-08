Tria spinge per i tagli ma ogni ministro pretende nuovi fondi 

CETA - DI MAIO : “TRATTATO CON CANADA LO RESPINGEREMO”/ Tria ‘frena’ il Ministro M5s : “accordi sono un bene” : Luigi Di MAIO alla Coldiretti: "respingeremo il trattato CETA, saranno rimossi i funzionari che lo difenderanno". Boccia, ConfindusTria: "grave errore ratificarlo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:20:00 GMT)

"Ora darò una mano a spingere il carretto - non a tirarlo. InconTriamoci tutti - come nel '94" : "Riconosco che faccio parte di una stagione che è superata, darò una mano a spingerlo il carretto, non a tirarlo". Lo dice Pier Luigi Bersani, intevistato a Omnibus, su La7, parlando del suo ruolo in questa fase complessa per la sinistra italiana. "Chi tira il carretto? Se si arriva a un programma che invece di rivendicare le cose del passato, fa proposte, ha un progetto comune, allora vedo qualche figura che potrà farlo, ma ...

F1 diretta live GP AusTria : Verstappen in testa - Ferrari entrambe virtualmente sul podio ma Hamilton spinge : E’ in corso il GP d’Austria l’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Segui la diretta dalle 15.10: tempi, risultati e classifiche. L'articolo F1 diretta live GP Austria: Verstappen in testa, Ferrari entrambe virtualmente sul podio ma Hamilton spinge proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - AusTria : se Berlino respinge noi chiudiamo a sud : Migranti, Austria: se Berlino respinge noi chiudiamo a sud Migranti, Austria: se Berlino respinge noi chiudiamo a sud Continua a leggere L'articolo Migranti, Austria: se Berlino respinge noi chiudiamo a sud proviene da NewsGo.

Tesoro - fonti : Tria spinge per soluzione interna su DG - favorito... : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è orientato a scegliere Alessandro Rivera, che negli scorsi anni ha gestito per il ministero la partita delle crisi bancarie, per il ruolo di direttore generale del suo ...

Nessuna manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme di ConfindusTria sulla correzione da 9 miliardi : Nessuna manovra bis nel 2018. Il Tesoro respinge l'allarme lanciato da Confindustria, che ha definito "plausibile" la richiesta da parte di Bruxelles di una correzione da 9 miliardi quest'anno. "Non si farà nessun intervento di correzione quest'anno" è la linea che il ministro Tria ha intenzione di portare avanti secondo quanto apprende Huffpost da ambienti di via XX settembre.Il Centro studi di viale dell'Astronomia è stato ...