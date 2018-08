Tragedia in Sardegna | barca affonda | recuperati 2 cadaveri

meteoweb.eu

(Di sabato 11 agosto 2018) Due uomini sulla sessantina sono stati trovati morti stamane davanti a una scogliera a sud di Castelsardo (Sassari), in quello che appare un incidente in. Il cadavere della prima vittima e’ stato scoperto stamane sugli scogli dopo alle 8.30 da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres. Davanti alla costa di Rasciada, a circa 150 metri dalla scogliera, c’era un’imzione a motore di 6 metri semita, probabilmente finita stanotte in una secca. Gli uomini di una motovedetta e i vigili del fuoco, durante una successiva immersione, hanno poi trovato un altro corpo, rimasto nella, un natante di solito ormeggiato nel vicino porticciolo di Castelsardo. La prima vittima è già stata identificata, l’altra non ha ancora un nome, ma non si tratta di turisti. La capitaneria di porto ha recuperato l’imzione e i corpi. Sono in corso indagini ...