Tooteko | la startup italiana che mostra le opere d' arte ai non vedenti

(Di sabato 11 agosto 2018) Un anello speciale che permette alle mani di ‘vedere’, grazie a sensori NFC all’interno ditattili, una tecnologia che consente ai visitatori affetti da cecità o ipodi accedere al patrimonio di un museo attraverso una speciale esplorazione plurisensoriale e ad informazioni audio descrittive via smartphone. A sviluppare questa tecnologia è stata, una startup veneta, nata come idea all’Università di Venezia, fondata nel 2014, che nel 2016 è stata selezionata per un percorso di accelerazione a TIM Working Capital (a Bologna), ottenendo anche un Seal of Excellence, il riconoscimento conferito dall’Unione Europea ai progetti che pcipano al bando per progetti innovativi Horizon 2020. Il debutto all’Ara Pacis Presentato nella primavera del 2017 ad Art For the Blind, progetto sperimentale pensato per ...