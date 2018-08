Tooteko - la startup italiana che mostra le opere d'arte ai non vedenti : Un anello speciale che permette alle mani di ‘vedere’, grazie a sensori NFC all’interno di opere tattili, una tecnologia che consente ai visitatori affetti da cecità o ipovedenti di accedere al patrimonio di un museo attraverso una speciale esplorazione plurisensoriale e ad informazioni audio descrittive via smartphone. A sviluppare questa tecnologia è stata Tooteko, una startup veneta, nata come idea ...