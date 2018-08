Terremoto Udine | scossa M 3 9 a Cavazzo Carnico Ingv | ultime notizie | torna la normalità

Terremoto Udine - PAURA A CAVAZZO CARNICO/ Ingv - ultime notizie : M 3.9 - decine di chiamate ai vigili del fuoco : TERREMOTO oggi a UDINE, sabato 11 agosto 2018: Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.9 a CAVAZZO CARNICO, altre due scosse nell'aria, le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:31:00 GMT)

Terremoto in provincia di Udine : Come avete avuto modo di apprendere dai Media, nella mattina dell’11 Agosto 2018, si è verificato un evento sismico di magnitudo Ml 3.0 alle ore 05:26 italiane, in un’area della provincia di Udine compresa tra i comuni di Cavazzo Carnico, Trasaghis, Amaro, Bordano, Tolmezzo, Verghenis e Venzone. Tale evento sismico era stato preceduto nella serata del 10 agosto da altri 4 piccoli eventi sismici con magnitudo massima pari a 1.6. Alle ...

Terremoto Friuli - epicentro in provinca di Udine : risentimento sismico del 4° grado Mercalli : Questa mattina, 11 agosto 2018, si è verificato un evento sismico di magnitudo Ml 3.0 alle ore 05:26 italiane, in un’area della provincia di Udine compresa tra i comuni di Cavazzo Carnico, Trasaghis, Amaro, Bordano, Tolmezzo, Verghenis e Venzone. Tale evento era stato preceduto ieri sera da altri 4 piccoli eventi sismici con magnitudo massima pari a 1.6. Quattro minuti dopo, alle ore 05:30 italiane, l’Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Terremoto nell'Udinese : scossa di magnitudo 3.9 all'alba di oggi. Epicentro a 5 km da Cavazzo Carnico : Terremoto in Friuli, dove in provincia di Udine una scossa di magnitudo 3.9 ha avuto Epicentro a 5 km da Cavazzo Carnico per un ipocentro localizzato a 13 km di profondità. Il Terremoto è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 5.30 di oggi 11 agosto 2018. I comuni più vicini all’Epicentro sono Osoppo, Tolmezzo, Gemona del Friuli, Nimis, Majano, Buja e San Daniele del Friuli. #Terremoto ML 3.9 ore 05:30 IT ...

Terremoto di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico in provincia di Udine : la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 3.9 che si è verificato stamattina in Friuli Venezia Giulia, la scossa in particolare è avvenuto alle ore 05:30. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Udine Data 11/08/2018 UTC 03:30:38 LatitUdine 46.33° LongitUdine 13.02° magnitudo 3.9 Profondità 13 Km La presente scheda elenca gli ...

Terremoto in Friuli - sciame sismico in provincia di Udine : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico (Udine). L'epicentro del sisma, verificatosi alle 5.30 di questa mattina, è stato localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a una profondità di 13 km. Un'altra scossa di magnitudo 3 era stata registrata qualche minuto prima nella stessa zona. Altre scosse, di minore intensità rispetto alla più forte, sono state ...

Terremoto 3.9 a Cavazzo Carnico - provincia di Udine. Trema il Friuli : oltre 20 scosse in un'ora - non ci sono danni : Cavazzo Carnico, un Terremoto all'alba ha provocato tanta paura e messo in allerta la popolazione ma senza riportare effettivi danni. Il Terremoto è stato registrato a 5 km da Cavazzo...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Udine : Tra le 5.26 e le 6.52 di questa mattina c’è stata una serie di scosse di terremoto vicino a Cavazzo Carnico, un paese in provincia di Udine: la scossa più forte, quella delle 5.30 è stata di magnitudo 3.9. Anche se The post C’è stato un terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Udine appeared first on Il Post.

Terremoto in provincia di Udine : scossa di magnitudo 3.9 nella notte : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal ...