Terremoto | scossa di magnitudo 3 | 9 in Friuli Non ci sono stati danni

Terremoto nell'Udinese : scossa di magnitudo 3.9 all'alba di oggi. Epicentro a 5 km da Cavazzo Carnico : Terremoto in Friuli, dove in provincia di Udine una scossa di magnitudo 3.9 ha avuto Epicentro a 5 km da Cavazzo Carnico per un ipocentro localizzato a 13 km di profondità. Il Terremoto è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 5.30 di oggi 11 agosto 2018. I comuni più vicini all’Epicentro sono Osoppo, Tolmezzo, Gemona del Friuli, Nimis, Majano, Buja e San Daniele del Friuli. #Terremoto ML 3.9 ore 05:30 IT ...

Terremoto in provincia di Udine : scossa di magnitudo 3.9 nella notte : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal centro nazionale terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata nella stessa zona una scossa di magnitudo 3.0. Poi ne è stata rilevata un'altra di 2.3. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Terremoto in Friuli - scossa di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico : Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.9 a Cavazzo Carnico Decine le telefonate a forze dell'ordine e Protezione Civile, ma l'allarme tra la popolazione del comune in provincia di Udine è stato contenuto. Al momento non si ha notizia di danni Parole chiave: ...

Scossa di Terremoto in Sicilia - magnitudo 3.8 : tremano le Isole Eolie : Il terremoto è stato avvertito chiaramente da turisti che in questo periodo affollano l'arcipelago Siciliano ma non sono segnalati danni a persone e cose.Continua a leggere

Terremoto - scossa nel Tirreno Meridionale : epicentro al largo della Sicilia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

LOMBOK - Terremoto INDONESIA : NUOVA SCOSSA M 6.2/ Ultime notizie : ancora crolli ma nessuna nuova vittima : TERREMOTO INDONESIA, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a LOMBOK. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:15:00 GMT)

Terremoto Indonesia - nuova scossa : panico e danni agli edifici [FOTO] : 1/28 AFP/LaPresse ...