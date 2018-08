Terremoto in provincia di Udine | scossa di magnitudo 3 9 nella notte

Terremoto all’alba - scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Udine : Quattro scosse in sequenza dalle ore 5.26. La più forte è stata registrata alle ore 5.30. Non si hanno notizie di danni a cose e persone

Trema il nord Italia : scossa di Terremoto di magnitudo 3 in provincia di Cuneo : Il sisma si è verificato a una profondità di 22 chilometri. I Comuni più vicini all’epicentro sono Elva, Casteldelfino e e Bellino. Non si segnalano danni alle persone e alle cose.Continua a leggere

Scossa di Terremoto di magnitudo 3 in provincia di Cuneo : Il sisma è stato registrato alle 3:21 a una profondità di 22 km. I comuni più vicini all'epicentro sono Elva, a 3 km, Casteldelfino, 4 km, e Bellino, 5 km. Non sono stati segnalati danni a persone e cose-- Una Scossa di terremoto di magnitudo 3 ha fatto tremare nella notte la provincia di Cuneo. Il sisma, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato alle 3:21 a una profondità di 22 km. I comuni più ...

Terremoto di magnitudo 3.3 in valle Maira in provincia di Cuneo - : Il sisma, registrato poco dopo le 20 di martedì 17 luglio, è stato distintamente avvertito in tutta la valle Maira. Tanta paura tra gli abitanti, ma non risultano danni né feriti

Terremoto in provincia di Cuneo alle 20.13 - paura in molti comuni alpini : Una scossa di Terremoto è stata registrata in serata in provincia di Cuneo , nelle Alpi occidentali. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato alle 20.13 un sisma di magnitudo 3.3 a ...

Terremoto - scossa in Sicilia : paura in provincia di Palermo [MAPPE e DATI] : paura stamani in Sicilia dove poco fa è stata avvertita una scossa di Terremoto. La scossa, di magnitudo 3.7, è avvenuto alle ore 09.11. L’epicentro è stato registrato a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a soli 5.3 Km di profondità.-- Si è trattata di una scossa molto superficiale, che è stata avvertita ...

Terremoto magnitudo 3.6 in provincia di Modena : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificato oggi alle 09:32 in provincia di Modena. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Modena Data 01/07/2018 UTC 07:32:16 Latitudine 44.20° Longitudine 10.56° magnitudo 3.6 Profondità 14 Km La presente scheda elenca ...

Terremoto sugli Appennini - sciame sismico in provincia di Modena : Terremoto sugli Appennini, sciame sismico in provincia di Modena La scossa più forte, di magnitudo 3.6 sulla Richter, ha avuto come epicentro Pievepelago. E’ stata avvertita anche a Bologna e Lucca Parole chiave: Terremoto ...

