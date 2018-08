Terremoto - paura in Friuli : quindici scosse a Cavazzo Carnico in provincia di Udine - sciame sismico in corso [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto in provincia di Udine : scossa di magnitudo 3.9 nella notte : Un Terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal centro nazionale terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata nella stessa zona una scossa di magnitudo 3.0. Poi ne è stata rilevata un'altra di 2.3. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Scossa di Terremoto di magnitudo 3 in provincia di Cuneo : Il sisma è stato registrato alle 3:21 a una profondità di 22 km. I comuni più vicini all'epicentro sono Elva, a 3 km, Casteldelfino, 4 km, e Bellino, 5 km. Non sono stati segnalati danni a persone e cose-- Una Scossa di terremoto di magnitudo 3 ha fatto tremare nella notte la provincia di Cuneo. Il sisma, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato alle 3:21 a una profondità di 22 km. I comuni più ...

Terremoto di magnitudo 3.3 in valle Maira in provincia di Cuneo - : Il sisma, registrato poco dopo le 20 di martedì 17 luglio, è stato distintamente avvertito in tutta la valle Maira. Tanta paura tra gli abitanti, ma non risultano danni né feriti

Terremoto di magnitudo 3.3 in valle Maira in provincia di Cuneo : Terremoto di magnitudo 3.3 in valle Maira in provincia di Cuneo Il sisma, registrato poco dopo le 20 di martedì 17 luglio, è stato distintamente avvertito in tutta la valle Maira. Tanta paura tra gli abitanti, ma non risultano danni né feriti Parole chiave: ...

